雅詩蘭黛「棕心好友日」買50送60ml　歐舒丹消費滿額贈正貨洗髮乳

▲雅詩蘭黛全新全球代言人IU。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

母親節檔期即將來到，各大美妝品牌紛紛推出母親節限定加碼優惠，而適逢雅詩蘭黛一年一度的棕心日則祭出超強優惠，小棕瓶買50ml送60ml，比買一送一還划算。

雅詩蘭黛一年一度的「棕心好友日」即將到來，今年史無前例推出經典棕心卡，邀請你和家人朋友一起共同體驗明星商品，只要購買任一正貨就有機會獲得容量等同正貨的豪華贈禮，多項好禮任您自由搭配，依需求客製專屬的美肌組合。

自5/1-5/3雅詩蘭黛全台百貨專櫃、雅詩蘭黛官網旗艦館、momo雅詩蘭黛品牌旗艦館同享優惠，更加碼推出「小棕SOS安瓶加價購」、「小棕修護四件組滿額贈」、「滿額現金折價券」等諸多優惠。

▲歐舒丹消費滿額贈洗髮乳正貨。

為了迎接母親節，歐舒丹特別寵粉祭出期間限定優惠，凡5/3-5/12活動期間正品全面9折，歐舒丹金／銀卡會員享85折，5/3- 5/7加碼再推當日單筆累積消費折扣後滿13,800元加贈草本強韌洗髮乳300ml，非常划算。

▲Jo Malone萌寵造型禮盒，可愛到不行。

今年母親節Jo Malone London除了推出限量款奇幻熊和可愛貓限定禮盒包裝外，還有一系列的限量款動物磁釦、行李吊牌、鑰匙圈等，為經典的奶油色禮盒添增不同的色彩溫度與香氛記憶。