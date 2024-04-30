星巴克5／1「全品項第二杯半價」　大杯以上就有優惠

▲星巴克勞動節推第二杯半價優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

5月的第一天就是勞動節，星巴克在5／1當天也推出全品項第二杯半價的優惠小確幸，回饋限制大幅縮減，幾乎所有現做飲料都在優惠行列之中，且不需買特大杯，僅需購買大杯以上就有優惠，折合優惠約打75折，放鬆一下，來杯咖啡犒賞自己吧。

星巴克明（5／1）推出「慰勞辛苦的自己 第二杯半價」優惠活動，消費者至店購買兩杯大杯以上冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠，回饋不限時間，只要門店一開就可享優惠，單筆交易最高限購四杯，二杯支付原價、二杯支付半價，並限當場一次領取。

此外，全台大多數星巴克門市都提供此項優惠，包括百貨內門店、高鐵各店等，僅機場管制區門市不提供，所以如果去旅遊景點走逛散步，看到星巴克也能享優惠喔，不提供優惠飲料品項為罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

提醒今（4／30）星巴克也適逢「春遊好友分享」優惠日，上午11點至晚上8點期間，至星巴克購買2杯特大杯冰熱、口味一樣的飲品，其中一杯由星巴克招待，但不提供優惠品項就比較多，包括星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料登不在優惠之列，且有限制特定門市才能提供此服務。

星巴克不適用好友分享門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。