IKEA熱門涼感枕限時85折優惠　MUJI夏季沐浴系列滿千送百

記者蔡惠如／綜合報導

隨著氣溫逐漸升高，居家業者IKEA與MUJI也祭出多款涼感商品，其中熱賣數年的涼感枕系列，推出限時85折優惠，還加碼旗下與樂高聯名的BYGGLEK系列回饋，讓小孩炎夏在家也能有超多樂趣，MUJI無印良品今年春夏，也首度發表自家品牌的涼感沐浴系列，近期因應母親節也有滿千送百。

▲RAMSLÖKSMAL人體工學枕（左）；HÖSTVÄDD枕頭套（右），特價後只要79元起。（圖／品牌提供）

時序已立夏，天氣即將越來越熱，適逢今年電價再度調漲，添購涼感家居不但節省冷氣電費，生活也能更加舒適，IKEA即起至5／22，購買指定涼感床包、枕頭與枕頭套，可享85折優惠，如尼龍材質、可協助排除熱氣的HÖSTVÄDD枕頭套折扣只要79元，還有涼感恆溫的KVARNVEN人體工學枕直接現省300元。

▲KLUBBSPORRE人體工學枕（左）；KVARNVEN人體工學枕（右）。（圖／品牌提供）

此外還有熱銷的KLUBBSPORRE人體工學枕，一面是貼合頭部、肩頸部的緩衝泡棉，另一面是涼爽凝膠，提供涼感舒適的感覺，原價1,499元，特價1,269元；RAMSLÖKSMAL人體工學枕擁有三層結構設計，記憶泡棉的中層可取下調整枕高，冰涼凝膠層及纖維材質也能提供涼爽的睡眠體驗，原價1,999元，特價1,699元。

除了涼感寢具外，IKEA也推出與樂高合作的BYGGLEK系列優惠，即日至6／26期間，積木及遊戲盒也能限時85折。積木組裝結合居家商品，讓樂高迷們可以在其上發揮無限創意，創造自己獨一無二的家居單品，更適合在炎夏家中打發時間。

▲MUJI女亞麻水洗開領短袖洋裝，售價1,790元（左）；女大麻混彈性連身褲，售價1,990元（右）。（圖／各業者提供）

為迎合夏日氣候，MUJI無印良品今年推出了透氣服飾系列，如麻質與大麻混紡服飾，延續品牌簡約舒適的設計，為媽媽添置清爽的夏日造型，其他包括香氛與沐浴保養品系列，如一項熱門的超音波芬香噴霧器、空間芬香油等，以及全新上市的夏日限定涼感洗沐系列等，為居家生活注入清新氛圍。

▲MUJI超音波芬香噴霧器。

▲MUJI涼感洗沐系列。

業者表示，5／9至5／12期間推出母親節檔期優惠，當日單筆消費滿1,000元，可現抵100元；消費滿2,000元可直接折抵200元。