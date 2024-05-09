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《背著善宰跑》邊佑錫私服男友風穿搭更帥　全黑休閒、正裝一眼心動

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

話題韓劇《背著善宰跑》中的男主角邊佑錫人氣大暴漲，身為衣架子的他，私下熱愛分享穿搭，快揪男友來從中學習一番！

《淚之女王》完結後不鬧劇荒！現正播出的另一部奇幻穿越劇《背著善宰跑》在韓國討論度逐漸升高，尤其是飾演男主角「柳善宰」的演員邊佑錫，人氣驚人成長，Instagram粉絲狂增超過百萬，化身新一代的國民男友。

以資深韓劇迷來說，對邊佑錫的臉孔不會陌生，他曾經與金裕貞搭檔出演《20世紀少女》、於朴寶劍主演的《青春紀錄》擔任男二，近期高評價作品則是在《大力女子姜南順》中的反派角色。邊佑錫本身即是模特兒出道，擁有189公分的高挑精壯身材，在戲劇作品中從霸總西裝、古裝、舞台服、制服，著實是怎麼穿都好看，私下的他穿著主打街頭休閒風格，利用清爽的搭配、加入設計感單品，完全就是女孩們心中「男友穿搭」的榜樣！

▲邊佑錫。（圖／TVN、IG@byeonwooseok，下同）

《背著善宰跑》邊佑錫男友風私服穿搭

休閒男孩風：棒球帽＋帽T／T恤

邊佑錫私下特別仰賴棒球帽或是短毛帽，為舒適休閒的服裝增添時髦配件，也能省去整理髮型的麻煩，他經常運用簡單的帽T，搭配寬版的牛仔褲或工裝褲，有時會另外套上他喜歡的棒球風外套，並露出一點白T下襬，增加層次感。

正裝混搭風：西裝外套＋白T

邊佑錫有時也會在基礎的休閒打扮中加入西裝外套，裡頭只需一件簡單的T恤，完全不需多動腦筋，就能完成像他這樣的正裝混搭風格，在大衣與皮鞋的紳士裝扮中，搭配牛仔褲與棒球帽，也是不錯的穿搭靈感。

男友約會風：全黑紳士套裝

你喜歡男友怎麼穿？像這樣全黑的帥氣紳士套裝想必中了不少女孩的喜好吧？邊佑錫也有一些全黑造型可以參考，像是西裝套裝裡疊搭V領衫，露出的一截白T上緣與腳下球鞋，都讓整身不會過於沉重，適合小小儀式感的約會行程，可以配合女生的精心裝扮；合身的騎士外套配上窄版西褲，讓邊佑錫看起來更加修長；素面黑色上衣外穿上一件工裝風格的背心，則讓邊佑錫的肩膀輪廓更厚實，看起來更加令人心動！

無害暖男風：落肩設計感毛衣

邊佑錫私下也很喜歡各式落肩版型的毛衣，其中有些坑紋、拼接的小細節更得他的心，像是垂墜而厚實的坑紋針織衫、漸層色塊與不同紋路的拼接毛衣、拼布風格的寬版毛衣都曾在他的日常生活照中出現，由他駕馭起來顯得溫暖又有型，同樣是具備滿滿男友力的穿搭風格。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 《背著善宰跑》金惠奫10件事！曾打敗IU李知恩奪青龍獎，百想新人怪獸，戲裡戲外都是學霸

● 《淚之女王》斯文敗類尹殷盛戲外竟然蠻可愛的？私服僅靠「一招」完成街頭風暖男態度

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 背著善宰跑, 邊佑錫, 穿搭, 男友穿搭

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