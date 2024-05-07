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營養師教聰明吃肉沒負擔　牛肉選菲力、雞肉一定要去皮

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▲▼營養師教吃肉。（圖／Unsplash）

▲雞肉的脂肪大多藏在皮下。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人愛吃肉，愛吃肉不是錯，但要記得為自己的安全把關，營養師高敏敏分享，只要聰明選擇「部位」並以簡單方式烹調，就能大幅降低熱量，吃得開心又放心。

▲▼營養師教吃肉。（圖／Unsplash）

▲▼營養師教聰明吃肉沒負擔。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師，以下同）

#牛肉

牛肉含有大量肌氨酸、維生素B6，對於人體好處多多。

挑選少油部位

菲力是牛的腰內肉，此部位運動量少、肉質最軟嫩好吃，而且油脂含量低。

切除肥肉部分

吃肥肉並不會增加飽足感，只會增加熱量，所以一定要記得切除。

烹調方式很重要

使用川燙、乾煎、烤等方式，撒點海鹽和天然香料就非常美味。

▲▼營養師教聰明吃肉沒負擔。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#羊肉

羊肉含有維生素、礦物質、支鏈胺基酸等營養，也是冬天鍋物常出現的肉類。

挑選少油部位

例如前腿肉片、腰脊肉，相對來講都是脂肪含量低的部位。

醬料、湯減量

吃羊肉爐經常會喝下好幾碗的湯，連肉片都要涮上厚厚的醬料，小心不知不覺中，吃進過多的鈉、熱量。

烹調方式很重要

以川燙、乾煎為主，偶爾可以使用烤、滷等方式。

▲▼營養師教聰明吃肉沒負擔。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#豬肉

豬肉是十分常見的食材，但是含脂量高。

挑選少油部位

腰內肉、松坂肉等部位油脂較少、熱量較低。避免花字輩（五花肉、梅花肉）。

拒絕加工食品

譬如香腸、熱狗、火腿…等，不僅脂肪量高、鈉含量更高。

烹調方式很重要

使用川燙、乾煎、烤、滷等方式，少用炸、糖醋、紅燒。

▲▼營養師教聰明吃肉沒負擔。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲▼營養師教吃肉。（圖／Unsplash）

#雞肉

雞肉含有豐富的蛋白質，且去皮即去油。

挑選少油部位

雞胸肉、雞里肌等部位油脂較少、熱量較低。

去皮更健康

雞的脂肪大多都藏在皮下，像雞翅的熱量就很高，一支快兩百大卡。

烹調方式很重要

以川燙、乾煎為主，偶爾可以使用烤、滷等方式，就是不要用炸的。

除了以上重點，營養師高敏敏也提醒大家，在外吃肉盡量以全熟為主，建議豆魚蛋肉均衡攝取，可以多吃其他蛋白質食物來替代高油脂的肉品。

關鍵字：

食材, 營養, 選擇, 烹調, 健康

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