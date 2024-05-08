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「激進省錢法」擺脫月光族！只帶現金出門、強制存進帳戶節流

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▲激進省錢法,月光族,省錢,存錢。（圖／達志示意圖）

記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖

物價飆漲、薪水凍結，每個月房租、水電、信用卡費一來，生活都還沒開始，就已經少去大半，以下就分享最近受到關注的「激進省錢法」，讓月光族也可以有效存錢。

1. 現金交易更好

現在信用卡、數位支付都很方便，但卻因為沒有支付的感受，讓人常常超額開銷，如果真的想要存下錢，建議就是每天只帶需要、剛好的現金出門，把信用卡、數位支付都取消，限制自己消費的金額。

2. 優先支付固定支出

確保每月固定的支出，如房租、水電費等，優先支付，或是使用分裝袋，將這些錢依序劃分出來，避免疏忽而產生逾期費用或罰款，同時也可以讓自己更好掌握剩下的財產，避免腦熱亂消費。

▲激進省錢法,月光族,省錢,存錢。（圖／達志示意圖）

3. 減少不必要的消費

審查你的日常開支，找出不必要的消費，最好伴隨著一開支就立刻記帳的習慣，可以更精準的減少不必要或是過度支出，例如：減少外食、飲料、聚餐、購物或訂閱服務，可以節省相當多的錢。

4. 設立緊急基金

將一部分的收入每月存入緊急基金，這樣可以應對突發狀況，如醫療費用或車輛維修等，而不必動用其他存款或借貸，以更理想的狀況，甚至每月最好可以播出1/3的薪資所得，強制存進無法任意拿出的存錢筒或是帳戶，最好讓自己根本忘記有這個地方存在，避免有錢就想買買買。

▲激進省錢法,月光族,省錢,存錢。（圖／達志示意圖）

5. 尋找優惠和折扣

在必要開支的狀況下，可以找尋比較划算的通路進行購買，但千萬不要邁入行銷話術的陷阱，像是：買越多賺越多、滿額再回饋等等，買一堆不必要或是過度囤貨的東西，製造收納困擾又多花錢。

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關鍵字：

激進省錢法, 月光族, 省錢, 存錢

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