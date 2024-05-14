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今年必備復古眼鏡！韓星都在戴無框眼鏡　Y2K紅框、豹紋框再流行

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文／美人圈

2024開年以來，有個時尚趨勢正逐漸崛起，那就是「眼鏡時尚」！不少時尚潮人的穿搭配件，從以往的墨鏡變成透明鏡片的眼鏡，連BLACKPINK的Jisoo、Aespa的Karina也都在戴！一起來看看這股「復古眼鏡時尚」吧。

2024復古眼鏡時尚

1：無框眼鏡

以往在大家認知中較為書卷氣息的「無框眼鏡」在近期大大崛起，帶著一絲清冷感和復古氣息，搭上精緻或具有個性的妝容，能打造反差的魅力。這股潮流或許和前段時間流行的「知識份子風」有關，結合了知性與鬼馬叛逆的少女感，矛盾卻又有獨特的吸引力。

▲眼鏡 。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo私服戴上無框眼鏡。（圖／IG@sooyaaa_）

這股無框眼鏡的風潮已經吹到韓星身上，從Jisoo少女感的演繹，再到Aespa的Karina私服穿搭照，兩位人氣idol將無框眼鏡搭配出不同風格，一位甜美可愛、一位純欲又成熟，讓無框眼鏡成為時尚潮人必備的穿搭配件。

▲眼鏡 。（圖／翻攝自IG）

▲Aespa Karina。（圖／IG@katarinabluu）

2：豹紋框眼鏡

玳瑁色的豹紋感鏡框再次回歸流行！曾在2023年就有時尚專家預測，2024的流行元素之一會是豹紋。伴隨著這股眼鏡風潮，張員瑛年初時為Miu Miu拍攝畫報而配戴的「橢圓玳瑁框眼鏡」也成為炙手可熱的搶手貨，不僅大陸女星楊超越上身，各大時尚網紅們也搶著購入，成功將「書呆子」氣息滿滿的玳瑁橢圓框帶回流行，成為時尚單品！

▲眼鏡 。（圖／翻攝自IG）

▲玳瑁色豹紋鏡框再次回歸流行。（圖／微博＠楊超越）

3：紅框眼鏡

相較知識份子風更為吸睛的紅框眼鏡，走的像是Y2K鬼馬叛逆風，乘著今年流行的亮紅色，將視覺一秒抓到眼睛上。不似前面的眼鏡般可愛，打造的是性感、禁慾的氣質，與去年底流行的紅色絲襪一樣，前衛又大膽！

4：銀色細框眼鏡

要打造斯文的知識份子風，最簡單的就是從「銀色細框眼鏡」入手！不過和前幾年流行的大框不同，如今想打造知性的風格，鏡框就要越小、越扁才越適合，細銀框的道理就和第一個無框眼鏡類似，都能增添書卷氣息。早期劉亦菲在電影《戀愛通告》中戴著細框眼鏡的初戀形象，令大家印象深刻至今，被稱為是細框眼鏡的鼻祖。

▲眼鏡 。（圖／翻攝自IG）

▲劉亦菲在電影《戀愛通告》中戴著細框眼鏡的初戀形象，被稱為是細框眼鏡的鼻祖。（圖／電影《戀愛通告》劇照）

5：黑色方框眼鏡

由復古穿搭代表Bella Hadid帶起的黑色方框眼鏡時尚，其實在許多老電影或影集中都能看到這類的女性形象，她們聰明、時髦又具有魅力。該眼鏡搭配職業套裝或是學生感的穿搭，都又辣又颯，反差感滿滿！

看完是不是很想買一副眼鏡呢！小小一副眼鏡卻能帶來風格轉換的效果和大大加分，看來2024年是該必備一支復古眼鏡了！

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 無框眼鏡, 復古眼鏡

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