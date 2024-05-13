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《一切都會好轉的》查理109歲人生　面對困境活出「快樂版本」的自己

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文／女子學

「我們隨時都可以選擇去看見生活之美。」

隨著孩子日漸成長，那些透過晚間故事帶來的親子共享歡樂時光，也終將落幕。曾被孩子要求為他們寫一本故事書的《華盛頓郵報》專欄作家大衛馮德雷爾（David Von Drehle），始終未能完成這個心願，而隨著時間流逝，這件事也被淡忘了。

雖然此事未竟，但身為父親的大衛仍想寫下孩子將會需要的書，一本如何在暴風雨中尋找生命意義的書，而《一切都會好轉的：查理的百歲人生教會我的事》便由此誕生了。這不是一本刻意說教的書，而是查理走過漫長歲月，渾然天成的人生智慧積累。

▲為了寫下孩子將會需要的書。（示意圖／Pexels，下同）

「他了解生活的點點滴滴都是喜劇與悲劇、歡樂與憂傷、膽識與恐懼的混合體。我們自這些相互衝突的音符中選擇自己生活的基調。」

《一切都會好轉的》開頭不久，僅兩則有關查理的小故事，便讓人受益頗豐。查理的人生故事讓大衛倍感啟發，於是他側寫其傳記，為自己的孩子留下照亮前行路的明燈，也讓年輕一代的人們知道，面對充滿不確定性的未來，只要順應並堅守初心，便是最自由的生活方式。

關於查理的行事作風，大衛認為非常符合斯多葛主義的精髓：我們要明白什麼是自己所能控制的，更重要的是，當超出可控範圍時，我們為所能自主選擇的就只有自己的反應與行動。不緬懷過去，也不試著掌控未來。我們要學習查理的生活哲學，對於接收到的人生課題，盡力地回應，做出當下覺得最正確的決定，然後相信會有好結果。

「把彎路走直的人是聰明的，因為找到了捷徑；把直路走彎的人是豁達的，因為可多看幾道風景。」

大衛在每次拜訪查理後，便會帶走一則故事，有時是數則，在他們穿越時空的對話中，懷舊開啟了新的可能性，過往的種種成了充滿前瞻性的所在。一件事透過不同人的角度，會有無數種解讀，而面對它的態度，以及處理它的選擇，至直最後的結果，皆沒有絕對的對錯。

書中提及，「世事從來不如我們想像中的那般篤定，但也不會是表面看來的那般絕望。」查理的人生體悟，告訴我們生活是瞬息萬變的，而凡事也並不是一翻兩瞪眼，有苦有甜，甚至是五味雜陳。但只要我們能遠離消極主義，相信自己，堅守原則，做正確的事，一切都會好轉的。

▲《一切都會好轉的》一書記錄了查理的109歲人生。（圖／女子學提供）

《一切都會好轉的》記錄了查理的109歲人生，這一場旅程有無數個困境，但他始終樂觀面對。查理的處世智慧能給予人們走出迷茫的力量，希望我們的人生都能達到：「願你活得精采，認真生活，願你每一天的努力使你與所有愛你、相信你的人心滿意足。」

延伸閱讀

暢銷心靈書《我可能錯了》4 句必收箴言：生命的智慧源自每一次的覺察領悟

照亮生命中的不安時刻：3 部大人系繪本讓你明白要好好對待自己，回到內心的平靜

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 閱讀, 一切都會好轉的

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