痘痘冒不停？皮膚科醫師揭「3個保養壞習慣」讓痘痘更嚴重

▲想擺脫痘痘擁有好肌膚，先從改掉錯誤保養習慣開始。（圖／翻攝IG@__yoonbomi__、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@ahc.official、@christopherobinparis

痘痘是許多人最頭痛的肌膚問題之一，即使做好了清潔、用了抗痘保養品，痘痘粉刺狀況還是好不了，一直發炎、反覆冒痘？小心問題可能就出在你的錯誤保養上！皮膚科醫師劉靜就指出會讓痘痘更嚴重、大爆發的3個保養壞習慣，快來看看你中了幾個？

NG 1：讓肌膚過於乾燥



如果你讓皮膚過乾，像是洗完臉後用大量的祛痘產品，或者過度使用酸類保養品（收斂劑），皮膚過於乾燥更容易讓屏障受損，屏障受損會導致更多發炎反應，而發炎加重又會導致痘痘情況加重，產生更多痘痘。

NG 2：喜歡使用臉部磨砂膏



不少人喜歡用臉部磨砂膏來去除老廢角質，但磨砂類產品屬於物理性去角質，會對皮膚屏障產生很大的摩擦，物理磨砂不僅會傷害肌膚屏障，還會加重痘痘的發炎，使痘痘狀況更嚴重。

NG 3：錯誤使用護髮產品



很多痘痘肌人都會很注意臉部的保養產品，確保護膚品沒有致痘、致粉刺成分，但通常都會忽略了頭髮產品，特別是含有油的護髮產品，可能導致毛孔堵塞。

護髮產品會在沐浴時流到臉上，沒有沖洗乾淨而殘留，或是在睡覺的時候從頭髮轉移到枕頭上，再從枕頭轉移到你的臉上，所以即使是護髮產品，也可能沾到你的臉上。特別是當你的額頭、髮際線、後頸或背部，出現很多痘痘的時候，一定要去查看一下你的護髮產品。