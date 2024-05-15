BALENCIAGA教你在520傳情！Crush包抽繩藏入愛心、Wi-Fi情侶裝閃瞎

記者鮑璿安 ／綜合報導

諧音我愛你的「520」情人節成為廣大戀人表達愛意的時刻，BALENCIAGA 發表520 節日限定系列 ，並推出全新廣告大片，聚焦在家人與伴侶間的親密互動，更有一系列趣味設計悄悄傳情，為帽T、 Crush Tote 手袋、Paris 穆勒鞋都藏入小愛心。

▲BALENCIAGA 發表520 節日限定系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA親自教大家如何告白，在520 節日限定系列廣告中，邀請大陸演員鄭愷和苗苗夫婦出鏡，在攝影師陳榮輝的鏡頭下，捕捉壯麗的都市風貌，隨著花式比心互動，格外具有親切感。此次520限定系列中，選擇在基礎款實穿單品上注入浪漫元素，印有 wi-fi 標識與愛心圖案和 Balenciaga logo 的成衣脫穎而出；值得聚焦的包款，廓形柔軟的Crush Tote 手袋在開口的紅色抽繩位置印滿了「I Love U」字樣，或是選擇飾有愛情主題吊墜的 Rodeo 包款，完全將心意悄悄藏入其中，絕對是告白送禮首選之一。





▲印有 wi-fi 標識與愛心圖案和 Balenciaga logo 的成衣與帽款 。（圖／品牌提供）





▲廓形柔軟的Crush Tote 手袋在開口的紅色抽繩位置印滿了「I Love U」字樣 。（圖／品牌提供）





▲穆勒鞋。（圖／品牌提供）

此外，Paris 穆勒鞋與 Track 運動鞋也同樣換上了紅色抽繩，成為放閃情侶單品，在穿搭中盡顯浪漫情誼。本次的520 節日限定系列單品於全台專賣店及 Balenciaga.com 發售。





同時，FENDI為2024 夏季系列添上新意，除了飽含柔和色調外，貫穿大面積的條紋元素，以此致敬老佛爺卡爾拉格斐Karl Lagerfeld在1983 年的設計，當時應Carla Fendi需求打造出的縱向黑色和煙草色 Pequin 條紋，詮釋「雖非 logo，更似 logo」的概念，如今醒目元素結合夏日色彩獲得新生，以明亮色調重新詮釋。