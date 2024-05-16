Miu Miu夯包Wander換上涼爽編織！「夏日限定系列」涼鞋、泳裝全報到

記者鮑璿安／綜合報導

在最新一期奢侈品牌調查報告Lyst Index中，Miu Miu奪得2024年第一季全球最熱門時尚品牌，亮眼成績背後，代表品牌設計理念正中消費者，品牌趁著高熱度發佈2024 L'Été 夏日系列形象廣告，也為大家示範了甜美時髦的夏日著裝範本。





▲由藝術家 Richard Kern 於紐約拍攝的形象廣告。（圖／品牌提供）

此次由藝術家 Richard Kern 於紐約拍攝的夏日形象廣告中，呈現強而有力的美感及視覺張力，延續生活化的創作風格，邀請模特兒 Amelia Gray Hamlin、演員 Jasmin Savoy Brown、創作者 Emma Chamberlain 以及歌手 Angel Haze 與Lexie Liu出鏡，每幅作品都以家居環境為背景，來到廚房、客廳、浴室等場景，彷佛剛剛更衣過後的模樣，在富有生活氣息的私密空間中捕捉下真實面貌。





▲2024 Miu Miu L'Été 夏日系列包款配件。（圖／品牌提供）

2024 Miu Miu L'Été 夏日服裝系列濃縮悠閒恣意的光景，亞麻吊帶洋裝、毛衣套裝、Vichy 格紋款式等成為主打單品，亦可與夏日泳裝與沙灘裝束進行碰撞感疊搭。向來引領流行趨勢的包款配件方面，不可錯過一款天然藤織與棉質鉤織的經典 Wander包款，維持包款廓形自帶柔軟觸感，材質上更貼近夏季；白色與天然拉菲草製成的 Ivy 托特包，更是度假時候的大容量首選包款。而先前的話題聯名之作Church's x Miu Miu 與 New Balance x Miu Miu 皮革及運動鞋、Rivière 涼鞋，同樣在夏季佔有一席之地。

▲Miu Miu Wander 編織半月形包款； IVY 皮革肩背包。（圖／品牌提供）

更多2024夏季限定系列

Versace全新夏日「La Vacanza」系列中誕生的Barocco Sea印花，延續品牌將海洋自然奇觀變成豐富圖案的傳統，靈感源自兩款標誌性圖案，包括以珊瑚、貝殼和海星為題材的Trésor de la Mer印花，以及華麗精緻的巴洛克圖案。全新的印花裝點在舒適的絲質斜紋綢布料上，構建了為海灘而生的新款褶襇連身裙，配以領花細節和巴洛克圖案，淺粉紅色、杏色或灰藍色相融，盡顯夏日華麗本色。當然也少不了晚裝款式，採用標誌性金屬網布的晚禮服，或是用日本天然珍珠、銀色亮片和水晶刺繡海星圖案的直身晚裝，形塑Versace女性的真實模樣。





▲以珊瑚、貝殼和海星為題材的Trésor de la Mer印花，以及華麗精緻的巴洛克圖案 。（圖／品牌提供）