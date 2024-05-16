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夏日運動時髦新裝！lululemon極簡奶油布料短褲、adidas涼感訓練服必收

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記者鮑璿安／綜合報導

炎炎夏日也要盡情揮灑汗水，運動品牌紛紛推出全新的夏日系列質感裝備，lululemon帶著極簡設計短褲報到，而adidas則推出全系列女性訓練專業服飾，從運動背心到散熱服裝一應俱全，滿足多項訓練需求。

▲▼ 運動品牌。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動品牌。（圖／品牌提供）

▲lululemon品牌大使Amotti 阿莫帝穿著Pacebreaker及Zeroed In 兩款短褲。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動品牌。（圖／品牌提供）

▲ALIGN SHORT如奶油般柔軟的Nulu™布料，打造無重般的運動體驗。（圖／品牌提供）

加拿大專業瑜伽服飾品牌lululemon品牌大使Amotti 阿莫帝在《體能之巔：百人大挑戰賽2》中勇奪冠軍，由他率先演繹本次短褲系列的產品，穿著Pacebreaker及Zeroed In 兩款短褲，前者使用網面設計舒適輕盈、後者則針對側面開衩配上隱藏式口袋，方便靈活運動。

▲▼ 運動品牌。（圖／品牌提供）

▲LICENSE TO TRAIN SHORT4吋褲長設計增加包覆感。（圖／品牌提供）

而多功能短褲系列女款主打ALIGN SHORT，如奶油般柔軟的Nulu™布料，打造猶如無重般的運動體驗，極具彈性的單車褲廓形，結合不易走位的褲頭設計，在日常時刻也能輕鬆穿著。偏好寬鬆版型的民眾則可以選擇LICENSE TO TRAIN SHORT，4吋褲長設計增加包覆感，在夏日運動時盡情釋放汗水。

▲▼ 運動品牌。（圖／品牌提供）

▲輕度有氧運動特別推薦擁有速乾材質的運動背心。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動品牌。（圖／品牌提供）

▲AIRCHILL系列為訓練服加入全新風感面料科技結合HEIQ涼感紗線。（圖／品牌提供）

今年夏天，adidas升級全系列女性訓練專業服飾，首次推出2 IN 1運動背心、AIRCHILL訓練服飾，搭配運動內衣與OPTIME緊身褲款式。針對輕度有氧運動特別推薦擁有速乾材質的運動背心，極簡設計結合外穿背心的外型。AIRCHILL系列為訓練服加入全新風感面料科技結合HEIQ涼感紗線，針對肩、背、腰等人體最需要散熱的區域加入AIRCHILL風孔，提供強勁的透氣性，以透氣針織面料有效排汗降溫。

關鍵字：

運動, 夏日, 新品, 短褲, lululemon, adidas

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