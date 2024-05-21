蕭美琴超懂穿「4套正裝」挺台灣設計　地圖絲巾、梅花胸針含義全揭秘

記者鮑璿安／台北報導

中華民國第16任總統賴清德、副總統蕭美琴於20日宣誓就職，而蕭美琴在重要場合的造型也成為關注焦點，她在外交晚宴上穿著台灣藝術家與設計師C JEAN簡君嫄所操刀的服裝，接連以4套正裝展現專業和俐落風範，背後設計深意也進一步公開。





▲蕭美琴在外交晚宴上穿著簡君嫄以改良旗袍為概念打造的皮革洋裝。（圖／總統府提供、C JEAN提供，尼可儷影工作室by法國攝影師Nico）

19日外交晚宴上，蕭美琴特別穿著台灣設計師簡君嫄以改良旗袍為概念打造的皮革洋裝，亮點在於精緻的蜂巢圖騰印花，巧妙拼接裙裝展現創新結合能力，使用黑、灰、白三色傳遞專業性。另外，簡君嫄團隊還製作了其他三套服飾，分別是灰白格紋西裝套裝，深藍色西裝套裝和紫色絲綢洋裝，設計過程中注重剪裁及美感比例，特別挑選了輕盈透氣的亞麻面料，除了維持舒適度也強調對可持續和環保材料的關注。





▲簡君嫄團隊打造其他三套服飾，分別是灰白格紋西裝套裝，深藍色西裝套裝和紫色絲綢洋裝。（圖／C JEAN提供，尼可儷影工作室by法國攝影師Nico）

簡君嫄以強調腰線的方式拉長比例，透過灰白格紋的西裝外套與褲裝展現幹練的形象，最引人注目的設計莫過於結合NASA衛星照，以台灣地圖所製成的絲巾，圖騰除展現台灣的現代風貌與地理位置，將其作為西裝外套點綴的領巾，更有隱喻將台灣重責承攬在身上的含義。





▲最引人注目的設計莫過於結合NASA衛星照，重新設計台灣地圖所製成的絲巾。（圖／總統府提供）

為了體現台灣的文化特色，簡君嫄邀請了「鉐葉」設計師鄧玉萍與劉育如，為其製作搭配服裝的梅花銀飾胸針。鉐葉擅長以金屬工藝重現大地俯拾之美，選擇中華民國的國花梅花，象徵著堅貞、剛毅和聖潔。蕭美琴還穿著紫色絲綢布料製成的洋裝，特色是復古元素的羊腳袖、西裝領，風格有別以往，疊搭台灣金萱茶為靈感的飾品，展現獨特魅力與氣質。





▲梅花銀飾胸針。（圖／C JEAN提供，尼可儷影工作室by法國攝影師Nico）