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想找伴別去聯誼　專家：1種方式成功率更高

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▲愛情,戀愛,約會,婚戀,聯誼,媒人。（圖／翻攝自pixabay）

▲真想結束單身，就別聯誼了吧。（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

日前有個調查顯示，28歲以下的年輕人，對於聯誼活動毫無興趣，事實上，透過「聯誼」這種社交活動，能遇到真愛並成功交往的人只有少數，主要原因有幾項，專家建議比起聯誼，有種方式更好找伴。

▲▼男女,兩性。（圖／免費圖庫pixels）

▲聯誼已不是現在年輕人選擇認識伴侶的第一方法。（圖／pixels）

參加聯誼的人愈來愈少
現在手機APP交友以及網站社交平台資源豐富，年輕人參加聯誼的意願逐漸降低，不只是觀念問題，而是在參加者的選擇愈來愈少的情況下，自然能認識別人的機率也就愈來愈低。

速成的見面，只變成LINE的通訊錄
想想看，下班後精心打扮，努力趕去出席活動，或許只是想確定面對面的感覺，還有交談的氣氛好不好等，但即便確實在現塲交談，真的也很難談出什麼，即便最後每個人都加了LINE，最後也不會交談，只是去增加通訊錄而已。

▲兩性,女性,示意圖。（圖／翻攝unsplash）

▲只透過有限交談的時間要了解對方，有點尷尬壓力又大。（圖／unsplash）

派對女王通常只有1、2個
延續上面的因素，最後交談重點仍是放在最外在的地方，包括長相、職業、年齡、穿著等，到頭來其實通常最受歡迎的只有長相最好看的那幾個，其他都只是陪襯性質而已，因為在全然陌生的環境氣氛下，人性便會驅使自己去找「最順眼的」，而通常都會從外在開始分析。

▲愛情,兩性,吵架。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲選擇參加主題活動與課程，現在是更好的方式。（圖／PAKUTASO）

但真的要從交友APP選擇不可嗎？職業媒人表示，人與人交往其實最初是從熱身開始，聯誼卻把這段跳過了，直接的意圖就讓互動變得更尷尬，建議可選擇參加一些主題性的聚會，從認識新朋友的心態，開啟自己的新緣分。

像是品酒會、讀書會、桌遊趴、食友會等等，或是一些專門課程，如手沖咖啡、書法、畫畫之類，最好從自己喜歡的、有興趣的開始選擇，不但互動更加自然，也能知道對方與你的喜好是一致的。

 ►容易被「窮氣」纏身的人　通常都有3種壞習慣

 

關鍵字：

聯誼, 交友, 年輕人, 手機APP, 社交平台

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