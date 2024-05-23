250坪新北最大LOPIA 6／1開幕！　開賣便當、生魚片成加菜神隊友

▲中和環球購物中心LOPIA雙北首店開幕時，吸引大批民眾嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

日系超市LOPIA在台中三井LaLaport首落地後，今年快速朝北部展店，而新北最大規模的250坪店落腳宏匯廣場，預計6／1正式對外開幕，主打熟食、生鮮、日本水果等，販售便當、生魚片跟各類熟食小物，連現烤比薩都有，要讓周邊居民下班回家直接加菜當晚餐神隊友。

LOPIA超市4號店將在6／1正式登陸宏匯廣場B2，宏匯廣場的店面佔地近250坪，是目前該超市旗下新北最大店，共分為熟食區、生鮮水果區、鮮魚區、精肉區及食品區，提供日本產地直送水果、多樣生鮮肉品、種類豐富的外帶熟食如便當、現烤披薩，更有新鮮現做的多樣壽司、生魚片等，主打外食族，且要做新莊媳婦神隊友。

LOPIA超市表示，將針對宏匯廣場開幕祭出超值優惠，6／1至6／3期間，推出人氣實用保冷袋單個原價300元，優惠價100元，每日限量販售。更推出黑毛和牛A5系列指定品項優惠9折起，單筆消費滿2,061元還可再參加抽獎。

該超市於年初首度進駐新北地區環球購物中心，開幕之初也引發排隊潮，並帶動旁邊Mia C’bon歐系超市業績成長10%，據悉也將進駐比漾廣場，但開幕期間未定，另LOPIA也將落地三井即將於年底開幕的南港LaLaport，成為該品牌首間進駐台北市的門店。