fb ig video ETtoday search mobile

250坪新北最大LOPIA 6／1開幕！　開賣便當、生魚片成加菜神隊友

>

▲中和環球購物中心LOPIA雙北首店今開幕，吸引大批民眾嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

▲中和環球購物中心LOPIA雙北首店開幕時，吸引大批民眾嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

日系超市LOPIA在台中三井LaLaport首落地後，今年快速朝北部展店，而新北最大規模的250坪店落腳宏匯廣場，預計6／1正式對外開幕，主打熟食、生鮮、日本水果等，販售便當、生魚片跟各類熟食小物，連現烤比薩都有，要讓周邊居民下班回家直接加菜當晚餐神隊友。

▲夏日新北百貨環球購物中心、宏匯廣場推優惠吸客。（圖／各業者提供）

LOPIA超市4號店將在6／1正式登陸宏匯廣場B2，宏匯廣場的店面佔地近250坪，是目前該超市旗下新北最大店，共分為熟食區、生鮮水果區、鮮魚區、精肉區及食品區，提供日本產地直送水果、多樣生鮮肉品、種類豐富的外帶熟食如便當、現烤披薩，更有新鮮現做的多樣壽司、生魚片等，主打外食族，且要做新莊媳婦神隊友。

▲中和環球購物中心LOPIA雙北首店今開幕，吸引大批民眾嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

LOPIA超市表示，將針對宏匯廣場開幕祭出超值優惠，6／1至6／3期間，推出人氣實用保冷袋單個原價300元，優惠價100元，每日限量販售。更推出黑毛和牛A5系列指定品項優惠9折起，單筆消費滿2,061元還可再參加抽獎。

該超市於年初首度進駐新北地區環球購物中心，開幕之初也引發排隊潮，並帶動旁邊Mia C’bon歐系超市業績成長10%，據悉也將進駐比漾廣場，但開幕期間未定，另LOPIA也將落地三井即將於年底開幕的南港LaLaport，成為該品牌首間進駐台北市的門店。

 ►容易被「窮氣」纏身的人　通常都有3種壞習慣

 ►星巴克今起「連續18天」買一送一　點連結立刻享優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

「不想再交往第二次」星座Top 3！第一名網超有共識　地雷太多心很累

「不想再交往第二次」星座Top 3！第一名網超有共識　地雷太多心很累

脾氣最差星座Top 3 ！第一名平時看不出　偏愛對親近的人發火

脾氣最差星座Top 3 ！第一名平時看不出　偏愛對親近的人發火

窮是自找的？生活中「6個小習慣」讓你輕鬆變有錢

窮是自找的？生活中「6個小習慣」讓你輕鬆變有錢

蕭美琴超懂穿「4套正裝」挺台灣設計　地圖絲巾、梅花胸針含義全揭秘 蔡依林穿Valentino亮片裙化身「人間美人魚」！合體王俊凱嗨翻全場 安撫毛躁超有感！「護髮神級單品」推薦　讓髮質大躍進 星巴克今起「連續18天」買一送一　點連結立刻享優惠 想找伴別去聯誼　專家：1種方式成功率更高 最愛斤斤計較星座Top 3 ！第一名不可能吃虧　默默記仇等著回擊 沒運動神經也能快速瘦下來！5種低強度運動完成一周菜單

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面