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星變美／網敲碗詢問不老秘訣　43歲熊黛林美貌在線靠「3招」

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▲▼熊黛林抗老。（圖／翻攝自小紅書/熊黛林）

▲熊黛林分享美貌的基礎是健康。（圖／翻攝自小紅書/熊黛林，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女生過了30歲，若沒有好好保養，美貌絕對直線下滑，43歲女星熊黛林育有兩女，顏質身材依舊在線，全憑一顆不停止學習的心，不少網友敲碗詢問她40+之後如何維持好狀態，她也大方分享從三大層面做起，並向女生們喊話：「愛自己永遠為時不晚。」

▲▼熊黛林抗老。（圖／翻攝自小紅書/熊黛林）

#身體健康層面

時刻關注身體狀態，定期做去體檢，像是女生每年定期該做的乳房檢查，日常也會做一些乳腺疏通操來預防乳腺疾病的產生，另外每天也會補充維他命，讓身體處在健康狀態，畢竟好身體是一切的根本。


#精神情感層面

正視自己內心需求，允許自己的不完美存在，不會因為在生活中承擔角色多樣而忽視自己感受，定期給自己一個小小嘉獎，遇到挫折時第一時間學會自我關懷而非責備，發自內心的愛自己。

▲▼熊黛林抗老。（圖／翻攝自小紅書/熊黛林）

#自我提升層面

她分享有句話「活到老、學到老」，向自己喊話永遠不能停止學習的腳步，每天都會抽出一些時間來進行自我提升、開拓眼界，平時也想辦法突破自己，就像她也努力學習拍影片來與大家分享好用的東西、有趣的故事，總之一定要讓自己一直保持進步的狀態。女孩子們一定要學會愛自己，並且愛自己永遠為時不晚。

關鍵字：

熊黛林, 保養, 40+, 女生, 美貌

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