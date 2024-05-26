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精神不濟可能是體內濕氣惹禍！　營養師：4種袪濕食物吃起來

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▲▼袪濕食物。（圖／Unsplash、達志示意圖）

▲洋蔥也是體內除濕的好幫手。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有時候全身懶洋洋，是因為體內濕氣太重惹禍，當體內濕氣重，容易出現全身疲勞、四肢沉甸甸的症狀，當體內廢物無法排除，就連濕疹、腸胃道不適都跟著來，營養師夏子雯就在臉書分享，想讓身體袪濕，建議把以下4類食物吃起來！

▲▼袪濕食物。（圖／Unsplash、達志示意圖）

▲紅豆水也是很好的消腫神器。

#薏仁、綠豆、紅豆

薏仁、綠豆和紅豆有健脾胃、袪濕，也有清熱消暑的效果，也富含維生素B1及礦物質磷、鉀、鈣等，若想讓袪濕的效果更好，建議在烹煮薏仁/紅豆/綠豆水時，不要煮破皮，或是讓澱粉質沉澱後，再撈取上層的水份，效果更好；而剩下的穀類則可以當成正餐的澱粉來取代白米飯食用，能增加膳食纖維的攝取量，也很健康。

#冬瓜、苦瓜

冬瓜和苦瓜是能利水消腫、去除濕氣的蔬菜，可以做成滷冬瓜、涼拌苦瓜，晚上天涼時，也可做成排骨湯來袪濕、解熱。

▲▼袪濕食物。（圖／Unsplash、達志示意圖）

▲生薑可以幫助開胃且提振食慾。

#生薑、蔥、花椒

生薑、蔥和花椒是有助於排出體內濕氣的辛香料，在悶熱的梅雨季，胃口不佳時可透過添加辛香料，來提升食慾喔！

#洋蔥

洋蔥不僅能化濕、祛痰，而且富含有槲皮素，是強大的抗氧化物質，對於血管的彈性也有正向的幫助。

▲▼袪濕食物。（圖／Unsplash、達志示意圖）

▲多運動能帶動新陳代謝。（圖／達志示意圖）

除了食補外，營養師夏子雯也提醒，在飲食上也要盡量要清淡，減少高油、高糖的食物，也別忘記要適度的活動、運動，活絡器官，增強身體的新陳代謝，保持空氣流通、乾燥環境，善用除濕機，都有助於減少體內因梅雨季造成的濕氣累積。

關鍵字：

除濕, 濕氣, 食物, 營養, 健康

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