沒廣告也默默熱賣！「隱藏保養好物」盤點　La Mer煥膚神品、蘭芝賣破1700萬瓶

記者張毓容／綜合報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

大多數美妝保養品牌都有主打的幾款明星商品，通常是一般消費者最熟知、也是多數人首次購買時會選擇的產品。但除了這些高知名度的人氣商品外，各品牌其實都藏有不少沒特別廣告卻默默熱賣的「隱藏版」好物。《ET FASHION》就幫大家整理了各大保養品牌裡有哪些內行人、老粉們不斷在回購的「低調神品」，下次補貨時別忘了買幾個來試試。

LA MER：深藻煥膚微晶露

▲LA MER 深藻煥膚微晶露，30ml，NT$12,500。



海洋拉娜的頭號明星商品「經典乳霜」是就算你沒用過，也一定聽過的神級護膚品存在，但除了經典乳霜外，還有許多好物也擁有高口碑，像是從推出以來就一直默默熱賣的煥膚神品「深藻煥膚微晶露」。

深藻煥膚微晶露擁有獨特的雙層煥膚活萃配方，上層的奇蹟活凝金萃油可包裹肌膚，平衡修護，幫助煥膚過程維持肌底的強韌健康；下層則是包含果酸、水楊酸、多重水基果酸（PHA）等多種酸類的微分子複合酸類，能層層代謝、精準煥膚，幫助細緻膚質，煥膚過程同時進行修護，加速老廢肌膚煥新並高效細緻毛孔，而且溫和不刺激，有不少敏感肌網友都有在使用，使用感也很好，是許多客人買了都會一直回購的商品，就連櫃姐都愛用，還被稱為「水煮蛋肌神器」。

THREE：精萃礦泥膜

▲THREE 精萃礦泥膜，120g，NT$1,950。



日系質感美妝品牌THREE除了能打造細膩妝感的彩妝品受到歡迎，其從包裝、香味到質地都很有療癒感的保養品也是許多女生梳妝台上必備的好物。若說到沒有打廣告、靠著口碑一直默默熱賣的代表，絕對非「精萃礦泥膜」莫屬。

高天然的植萃成分，含有豐富礦物質成分與化石珊瑚粉，可深入毛孔，吸附髒污與多餘的油脂、老廢角質，搭配山白竹純露、蘋果果實純露和包含乳香、承花等4大精油，可淨化同步保濕肌膚。其還有一個特殊用法，可將泥膜塗在化妝棉上，敷在頸部，可幫助促進循環，達到緊實、小臉的功效。也因此這款泥膜在櫃位的回購率高達100%，甚至不少愛用者在夏季通常會一次購買3條，以囤貨的方式回購。

LANEIGE：水酷修護保濕霜

▲LANEIGE 水酷修護保濕霜，50ml，NT$1,450。



說到LANEIGE蘭芝，應該有不少人都會先想到其超紅的熱賣商品「睡美人極萃滋養晚安唇膜」或是「超能亮睡美人晚安面膜」，但除了這2大明星商品，還有一個隱藏版超熱賣商品「水酷霜」水酷修護保濕霜。自2007年上市以來，全球狂賣至今已超過1,700萬瓶，更創下每分鐘賣出5瓶的銷售紀錄，是許多蘭芝鐵粉和保養控默默囤貨的保濕聖品！

主打保濕潤澤效果的「水酷霜」，因含獨家成份類奈米等級「藍色玻尿酸」，有著超強補水力，可瞬間滲透肌膚快速吸收，2024年初更全新升級上市，並一次性推出3款功效質地，除了原有的保濕力，還能平衡、強化、修護受損肌膚屏障，補水、保濕、潤澤一次滿足，讓肌膚重回穩定健康、水潤澎亮的好狀態。好用到有會員回饋「本來都是用高價抗老乳霜，但某次用了水酷霜之後，發現非常適合自己的膚質，保濕足夠而且肌膚非常有豐潤感，很有光澤，CP值真的很高，是平價版的貴婦乳霜」。

HR赫蓮娜：雙萃煥膚精露

▲HR赫蓮娜 雙萃煥膚精露，150ml，NT$5,800。



頂級保養品牌HR赫蓮娜除了黑、白繃帶乳霜這2大招牌明星商品，還有許多好物也擁有高口碑，像是許多貴婦都超愛的溫和去角質產品「雙萃煥膚精露」，就是低調熱賣王之一！

擁有特別的雙層精油水感質地，打造創新的兩階段煥膚保養，可快速去角質且改善膚質與光澤感，用起來親膚、滋潤且無刺激感，連敏感肌也能用，就像幫肌膚深度大掃除，用後肌膚的細緻嫩亮感直接提升，許多愛用者每次買都是2罐起跳，狂讚比去SPA做臉還划算。

RéVive：24胜肽護唇膏

▲RéVive 24胜肽護唇膏，10ml，NT$2,680。



提到RéVive，應該有不少人最先想到的都是明星商品「光采再生活膚霜」，但除了許多名人愛用推薦的活膚霜，還有一個隱藏版熱賣王你一定要知道：24胜肽護唇膏！

獨家運用「分層修護科技」，將肌膚的保養概念運用到唇部推出的24胜肽護唇膏，可因應唇部肌膚需求，層層滲透修護，達到滋養柔嫩、緊緻、保濕，同時還帶有「胡椒薄荷」的沁涼清新香氣，使用感好到沒有特別宣傳，只靠口碑相傳依舊長年熱賣，熱賣破萬支，持續8年穩居品牌熱賣前5名，甚至有VIP全家都愛用，一家六口一人一支，固定補貨。

資生堂東京櫃：怡麗絲爾膠原A醇超導抗皺精華

▲資生堂怡麗絲爾 膠原A醇超導抗皺精華，15g，NT$2,000。



資生堂東京櫃有不少默默熱賣的口碑好物，而其中的「隱賣王」當屬ELIXIR怡麗絲爾的「A醇小金管」膠原A醇超導抗皺精華！怡麗絲爾有著「日本No.1膠原蛋白保養專家」的稱號，而在2023年10月全新升級上市的膠原A醇超導抗皺精華，前身為在日本每5秒就賣出1支的「彈潤超抗皺眼唇精華乳」，本來就是超熱賣的明星商品，在歷時6年研發後，升級到全臉都能使用，有效淡化全臉8大紋路，連華語流行天后蔡依林Jolin都愛用，是她無論出差或在演唱會後台都必備的保養愛用品，難怪全新推出的「A醇小金管」熱賣到上市1個月就斷貨。



SUQQU：絕緻晶艷潤采潔膚霜

▲SUQQU 絕緻晶艷潤采潔膚霜，125g ，NT$3,850。



應該有不少人都是因顏筋晶摩霜入坑SUQQU保養，但SUQQU在2022年疫情最緊繃的期間，推出了品牌最頂級保養系列的卸妝膏「絕緻晶艷潤采潔膚霜」，雖然單價高卻還是成為深受鐵粉喜愛的SUQQU熱賣保養大黑馬！主打固態油脂，能快速卸妝不殘留，且內含天然顆粒感能幫助溫和代謝老廢角質和髒污，讓肌膚變得平滑，成分溫和滋潤，每天都可使用且各種膚質都適用。

許多愛用者都表示卸妝力好，肌膚狀況也變得穩定，且從質地到香氣都能感受到滿滿高級奢華感。從2022年周年慶到2023年周年慶都創下主顧客口碑最好、甚至有人一次帶10條的紀錄，也因此單價雖然高，但依舊成為內行人都搶買的熱賣單品。

RMK：潔膚油

▲RMK 潔膚油（smooth），175ml，NT$1,200。



RMK防曬乳（UV防護乳）的好口碑、熱賣程度，已堪稱是美妝部落客、網友們公認的，但RMK的保養好物可不只有這個！使用100%植物萃取油製成的「潔膚油（smooth）」，除了擁有連防水型睫毛膏和毛孔髒污都能快速卸淨的優秀潔膚力，還帶有柑橘薄荷的香氛，使用的過程讓人感到放鬆又療癒，尤其卸洗後的肌膚觸感舒爽不油膩又有柔滑感，讓許多人體驗過後就愛不釋手。

不僅在周年慶跟母親節檔期這兩大年度購物時機，是許多人指名一定要囤貨的單品，平時也熱賣到每個月都是RMK保養類品項銷售排行前3名的單品！

DHC：天然活膚泥

▲DHC 天然活膚泥，100g，NT$1,380。



說到DHC，你的腦海中立刻出現的是否是純欖護唇膏或深層卸粧油？但其實「天然活膚泥」更是許多DHC老粉都固定在囤貨的隱藏好物！這是一款添加了漢方草本桑白皮精華及蜂王乳的溫和洗去式面膜，搭配主要成分天然黏土，能潔淨代謝老舊角質與髒污，並達到明亮膚色、調理舒緩的作用，不僅讓肌膚更光滑細緻，還能讓後續保養更好吸收。

因為比起一般泥面膜，這款天然活膚泥只要敷5分鐘就能洗去，使用很方便且快速有感，很適合在約會前、妝前使用，會讓後續妝感更服貼、肌膚更透亮，這也是讓許多人一直回購的理由，也是品牌公關員購時必囤的愛用商品！

佳麗寶Suisai：酵素粉

▲佳麗寶suisai 淨透酵素粉N(橙柚茶香) 、緻潤淨透金黃酵素粉，皆為32入，NT$680起。



說到酵素洗顏粉，應該很多人都會立刻想到佳麗寶Suisai酵素粉，雖然它知名度很高，但其實品牌甚少為其打廣告，反而是透過眾多消費者好口碑累積起來，使其廣為人知。Suisai酵素粉擁有三倍洗淨成分，能溫和清除黑頭粉刺、角栓和多餘皮脂，洗淨老廢角質與髒污的同時，洗後肌膚又不乾澀，這幾年更推出不同香氛或肌膚訴求的版本，加上攜帶方便，不分男女老少都愛用。

Suisai酵素粉已陸續推出6款不同香氛效果的酵素粉，光是2023年度截至目前為止，銷量已高達35,000盒以上，更連續8年獲得日本洗顏品銷售冠軍，被日本專業美妝雜誌比喻為銷售傳奇。