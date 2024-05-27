每天起床都好累？掌握「5個重點」讓你早睡早起

▲養成早睡早起習慣對健康有益。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每天早上起床好累，但晚上偏偏捨不得睡，想要養成早睡習慣，需要從多方面著手，包括規劃作息時間、改變生活習慣，以及營造適合睡眠的環境，想要早睡其實不難，跟著做一步一步教會你。

#確定目標

設定固定的就寢時間，根據你的生活和工作需求，選擇一個適合的就寢時間，並堅持每天在這個時間點上床睡覺；同樣的也要設定一個固定起床的時間，即便在周末也盡量保持一致。

#調整作息

想要早睡很難一步到位，建議逐步調整時間，如果目前就寢的時間較晚，建議每晚提前15分鐘上床，逐步達到目標就寢時間，另外若有午睡的習慣也不宜過長，最好不超過20-30分鐘，避免影響晚上的睡眠。

#建立放鬆的晚間習慣

睡前一小時避免劇烈運動、激烈遊戲或觀看刺激的電視節目，避免藍光抑制褪黑激素分泌，盡量從事放鬆活動，像是聽音樂、閱讀書籍或進行冥想，都有助幫助放鬆心情。

#營造良好的睡眠環境

建議從三個方向做起，首先須降低外界噪音的干擾，使用眼罩遮光營造睡眠環境，最後控制溫度於22-24度左右，這是最適合睡眠的溫度範圍。

#調整飲食和運動

下午和晚上避免攝入咖啡因、尼古丁和酒精等刺激物，這些會干擾睡眠。每天進行適量的運動，但避免在睡前兩小時內運動，避免過度興奮。

養成早睡的習慣需要時間和耐心，持之以恆才能看到效果。遵循以上步驟，逐步建立規律的作息時間，最終達到早睡早起的目標。