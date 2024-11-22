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選一杯沒毒的飲料　測試你現在幸福嗎？

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記者李薇／台北報導　圖／小紅書

每個人對於幸福的定義都不同，有些人可以很滿足當下，但是有些人想要的更多，你知道你自己現在幸福嗎？以下這個心理測驗可以監測出來。

Q：以下哪一杯飲料你認為沒有毒？

心理測驗,占卜,戀愛,幸福。（圖／小紅書）

A.剛擠出來的鮮牛奶

B.剛泡的烏龍茶

C.濃濃的美式咖啡

D.香甜的珍珠奶茶

E.純淨的白開水

A.剛擠出來的鮮牛奶

你屬於歡喜愛甘願受的類型，你的幸福指數55%，你的想法很單純，只要對方愛上自己就覺得擁有了全世界，算是很知足的個性，不會要求太多。

B.剛泡的烏龍茶

目前的幸福指數高達80%，屬於你儂我儂分不開型，只要跟自己依戀的對象可以長時間黏在一起，就可以感受到滿滿的窩心，不管是日常還是生活都可以平靜享受。

C.濃濃的美式咖啡

目前幸福指數是40%，你跟另一半是有一點歡喜冤家的感覺，你擁有自己的想法同時也離不開對方，拌嘴吵架是日常，但是彼此在對方心裡的份量仍然很重。

D.香甜的珍珠奶茶

目前的幸福指數是99%，你跟對象的狀態簡直好到不能再好，彼此不需要溝通都可以心有靈犀的知道對方在想什麼，非常有默契，簡直就是天造地設的一對。

E.純淨的白開水

你目前的幸福指數只有20%，你在感情裡面常常無法獲得幸福，關鍵在於你太清楚自己想要什麼，但是對方又不是你肚子裡的蛔蟲，並不是樣樣都可以達到心理目標，當然就會覺得期待與事實有落差。

關鍵字：

心理測驗, 占卜, 戀愛, 幸福

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