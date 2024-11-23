fb ig video ETtoday search mobile

金馬時尚／劉冠廷金馬主持堪比服裝秀 　網讚：根本天生衣架子

>

▲▼劉冠廷造型。（圖／金馬執委會、品牌提供）

▲劉冠廷金馬穿搭套套時髦吸睛。（圖／金馬執委會、品牌提供、攝影中心，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

劉冠廷今（23日）獨挑大樑擔任金馬獎頒獎典禮主持人，他笑稱這是第一次也是最後一次，一共換了5套服裝的他，被網友讚嘆：根本就是衣架子。雖被評主持時有點「尷尬」，但他幽默串場和雜耍表演也讓大家發現他除了演員外的無限潛能。

#第一套

▲▼第61屆金馬獎頒獎典禮星光大道-劉冠廷。（圖／攝影中心攝）

劉冠廷紅毯選擇EMPORIO ARMANI 2024秋冬系列的灰色短版雙排釦西裝，讓人眼睛一亮，非制式黑色在紅毯尤其亮眼，裡面搭配了海軍領襯衫，跳脫出以往的搭配，可說是非常有新意。

#第二套

▲▼劉冠廷造型。（圖／金馬執委會）

開場的雜耍表演則是選擇訂製的連身西裝，纖細的線條圖樣搭上加上喇叭的褲型設計，整個人看起來造型十足，相當俐落。

#第三套

▲▼劉冠廷造型。（圖／金馬執委會）

開場後的第二套則是同樣選擇EMPORIO ARMANI 西裝，大翻領的領口上面還別著Boucheron要價約112萬的胸針，相當亮眼，手上也戴滿同品牌白金戒指，看起來相當有份量感。

#第四套

▲▼劉冠廷造型。（圖／金馬執委會）

接著換上Kyle Ho黑灰色外拼接西裝內搭白色襯衫，同款西裝外套搭上同款西褲，看起來時髦有新意，再點綴Cartier珠寶，整個畫龍點睛。

#第五套

▲▼劉冠廷造型。（圖／金馬執委會）

最後一套選擇FERRAGAMO 2024秋冬系列卡其墨綠皮襯衫搭配同款皮褲、領帶以及手套，搭配Boucheron戒指，合身剪裁更顯壯碩胸膛，鞋子也選擇墨綠色孟克鞋讓整體造型更為完整。

關鍵字：

劉冠廷, 金馬獎, 金馬61, 穿搭, 造型

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

金馬三帥／網友票選張震拿下紅毯最帥　男神阿部寬緊追在後

金馬三帥／網友票選張震拿下紅毯最帥　男神阿部寬緊追在後

金馬時尚總覽 ／許光漢短髮＋西裝帥炸　陳柏霖穿訂製皮衣比《愛的視線》

金馬時尚總覽 ／許光漢短髮＋西裝帥炸　陳柏霖穿訂製皮衣比《愛的視線》

金馬三美／59歲吳君如白禮服奪紅毯冠軍！劉奕兒險勝夏于喬拿第二

金馬三美／59歲吳君如白禮服奪紅毯冠軍！劉奕兒險勝夏于喬拿第二

金馬時尚／謝盈萱Prada黑禮服開深V太性感！吳慷仁dunhill黑西裝超顯瘦 選一杯沒毒的飲料　測試你現在幸福嗎？ 金馬時尚／劉冠廷金馬主持堪比服裝秀 　網讚：根本天生衣架子 金馬時尚／謝盈萱Prada黑禮服開深V太性感！吳慷仁dunhill黑西裝超顯瘦 超準！憑直覺挑一個顏色　秒測你現在「內心狀態」 金馬三帥／網友票選張震拿下紅毯最帥　男神阿部寬緊追在後 最難哄的三大星座女！TOP 1連生氣都理智　沒給改善方案不和好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面