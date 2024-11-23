金馬時尚／劉冠廷金馬主持堪比服裝秀 　網讚：根本天生衣架子

▲劉冠廷金馬穿搭套套時髦吸睛。（圖／金馬執委會、品牌提供、攝影中心，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

劉冠廷今（23日）獨挑大樑擔任金馬獎頒獎典禮主持人，他笑稱這是第一次也是最後一次，一共換了5套服裝的他，被網友讚嘆：根本就是衣架子。雖被評主持時有點「尷尬」，但他幽默串場和雜耍表演也讓大家發現他除了演員外的無限潛能。

#第一套

劉冠廷紅毯選擇EMPORIO ARMANI 2024秋冬系列的灰色短版雙排釦西裝，讓人眼睛一亮，非制式黑色在紅毯尤其亮眼，裡面搭配了海軍領襯衫，跳脫出以往的搭配，可說是非常有新意。

#第二套

開場的雜耍表演則是選擇訂製的連身西裝，纖細的線條圖樣搭上加上喇叭的褲型設計，整個人看起來造型十足，相當俐落。

#第三套

開場後的第二套則是同樣選擇EMPORIO ARMANI 西裝，大翻領的領口上面還別著Boucheron要價約112萬的胸針，相當亮眼，手上也戴滿同品牌白金戒指，看起來相當有份量感。

#第四套

接著換上Kyle Ho黑灰色外拼接西裝內搭白色襯衫，同款西裝外套搭上同款西褲，看起來時髦有新意，再點綴Cartier珠寶，整個畫龍點睛。

#第五套

最後一套選擇FERRAGAMO 2024秋冬系列卡其墨綠皮襯衫搭配同款皮褲、領帶以及手套，搭配Boucheron戒指，合身剪裁更顯壯碩胸膛，鞋子也選擇墨綠色孟克鞋讓整體造型更為完整。