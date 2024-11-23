金馬時尚／謝盈萱Prada黑禮服開深V太性感！吳慷仁dunhill黑西裝超顯瘦

記者李薇／台北報導 圖／金馬執委會提供

面對一年一度的金馬盛事，男女星都用心穿出個人特色，甚至會選擇一套紅毯穿搭、頒獎時再換一套，相當慎重，有些則是僅在頒獎典禮出現，精緻華麗的造型很吸睛，以下就分享多位男女星的典禮時尚，一次看個過癮。

＃謝盈萱：Prada黑色深V禮服精緻大氣



最近因新戲《影后》話題十足的謝盈萱這次在金馬獎擔任評審及頒獎人，她選穿了一套Prada黑色深V剪裁的禮服，絲絨的布料在胸前利用大小不同的亮片展現出對比，細節搭配法國頂級珠寶品牌Boucheron寶詩龍的Vendome Lisere鑽石手環以及Animaux動物系列的斑馬戒指，精緻大氣。

＃袁澧林：Chanel 2025早春洋裝小甜美

在紅毯上以Chanel 2025早春系列蕾絲洋裝的袁澧林被個人意見評為「廚房紙巾大使」，與曾敬驊一同頒獎的時候，也換上同品牌的新款洋裝，無袖設計在肩膀拼接出立體的花朵，湖水藍花芯更是點睛之筆，搭配上俐落的短髮，更顯可愛俏皮。

＃王淨：David Koma削肩禮服典雅性感

演員王淨與陳柏霖一同班擔任頒獎人，年僅26歲的她選擇一套成熟感十足的禮服，David Koma黑色軛領設計性感削肩，並且在獨特剪裁上，運用銀色閃片打造出亮點，讓王淨的直角肩顯露出來，細節搭配Graff的珠寶點綴，雖然是超出年齡層的成熟，但卻意外展現其優雅的氣質。

＃吳君如：Monique Lhuillier蝴蝶結禮服逆齡可愛

在《ET FASHION》網路票選拿下紅毯最美的吳君如在典禮又換一套禮服，跟紅毯宛如對比般，黑色的Monique Lhuillier大V領蓬裙在兩邊肩膀設計立體蝴蝶結，逆齡感十足，連珠寶都換不同品牌，穿戴了De Beers的多層次手環更顯閃耀。

＃林嘉欣：BALENCIAGA寬肩西裝很帥氣

林嘉欣的紅毯穿搭選擇BOTTEGA VENETA針織感的長洋裝，全身包緊緊，上了頒獎台則是選穿了BALENCIAGA黑色墊肩西裝外套，立體肩墊更顯得整個人個性，甚至比一起頒獎的張震肩線更寬，比例看起來有點新奇。

＃吳慷仁：dunhill經典黑西裝好顯瘦

本來無法出席頒獎典禮的影帝吳慷仁22日突然宣佈回台參加，搭擋上一屆金馬影后林品彤一同頒發獎項，只見他身穿黑色dunhill經典的西裝，裡面白色襯衫在頸間打上立體的蝴蝶結，看起來狀態很好，一如過去紅毯的造型，相當清爽簡約。