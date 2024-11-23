羽絨外套＆羽絨背心6種搭配技巧　學院風、山系風格男女生都適合

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冬日來臨，無論是平常上班通勤還是出國旅行，除了羽絨外套的足夠保暖度，如何穿將羽絨衣穿得時髦更重要！

學院疊穿



學院風格是近幾季回歸伸展台的重點趨勢，普遍認為偏向機能實穿性的羽絨外套也能搭配此風格，運用層次穿搭技巧，菱格紋針織背心、素色襯衫及皮短靴都能營造時髦率性的學院風格！

戶外背心



著重戶外機能的山系風格也是喜愛露營或登山的時髦男女可以嘗試的造型，本季不妨選擇較為長版的背心版型混搭洋裝，既能展現簡約質感又不會過於休閒。

運動混搭



運動風格為許多人喜歡的造型選擇，方便移動又舒適的特性符合多數人的需求，而在寒冷的冬天，你可以選擇燈芯絨材質的羽絨外套內搭高領上衣，復古又時髦！

簡約同色系



如果你怕搭配出錯，同色系的穿搭技巧適合新手嘗試，從內搭、背心、外套及褲子可以選擇同色調且深淺不同的單品搭配，此時像是帽飾或鞋子則可以做為亮點，讓造型視覺和諧卻具重點。

寬鬆機能



寬鬆輪廓的剪裁在本季依然是重點趨勢，一件足夠保暖又實搭的GU羽絨外套肯定是衣櫃中的必備款式！

亮色系搭配



如果你已熟悉基本的搭配技巧，不妨在冬季嘗試亮色混搭，像是白色的長褲或高領上衣，鞋款也可以選擇樂福鞋或皮鞋等款式，讓整體造型不會過於休閒。

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