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2024精品香氛蠟燭推薦！BV手工火山釉罐款款不同、GUCCI絕美綠色調

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

近日Bottega Venata宣布首次推出品牌香氛蠟燭系列，本篇一次為大家整理了各家精品品牌的香氛蠟燭，香氛控必須收藏。

以皮革編織工藝聞名的義大利精品品牌Bottega Venata近期正式宣布推出品牌首個香氛蠟燭系列，其實近年許多精品品牌也陸續推出了品牌專屬的香氛系列，本篇除了帶大家一起來了解Bottega Venata首款香氛蠟燭之外，同步推薦給大家其他又美又香的精品蠟燭！

Bottega Venata首款香氛蠟燭

Bottega Veneta推出了首個家居蠟燭系列，從燭罐設計到香調都能看到品牌強調工藝精神的呈現，蠟燭燭罐是以彩色火山釉陶罐打造，每一款都是獨一無二，藉以致敬威尼斯流動的水域與優雅華麗的大理石，三個香調分別以無花果、李子花蜜以及乳香玫瑰為主，燃燒後的燭罐也能作為擺飾或收納罐使用。

精品香氛蠟燭推薦

Bottega Veneta 燈籠釉香氛蠟燭 NT$14,000

鮮黃的燈籠釉色，結合了乳香、玫瑰和岩蘭草，呈現出混合辛香的木質調，帶著濃郁的感性氛圍。

Dior Ambre d'Or 香氛蠟燭 NT$11,500

Dior Maison推出的蠟燭以經典的Cannage藤格紋圖案呈現，此款Ambre d'Or（黃金琥珀）香氛以琥珀、肉桂與廣藿香的香調為主，展現高雅柔和的香氣感受。

Loewe Ivy candle NT$3,300

Loewe的香調非常有特色，這款粉色釉面陶罐的蠟燭以自然、純粹的常春藤為主要香調，凸顯大自然最自然、最純粹的氣味，分有大中小三種不同容量可以選擇。

Celine 夜未央香薰蠟燭 NT$3,600

這款以夜未央為名的香氛蠟燭是Hedi Slimane為了紀念他在巴黎時，每一個晚上從BAINS DOUCHES夜店到宮殿時所聞到的麂皮、尼古丁、香草髮香的氣味，香調結合白松香、白鳶尾油、廣藿香、樹苔、香草和麝香。

Versace 美杜莎香氛蠟燭 NT$27,100

Versace這款香氛蠟燭以瓷器打造成品牌標誌性的美杜莎外型，以黃柑橘、桃香、蜂蜜、木質琥珀香調為主，看起來奢華霸氣，也很適合作為居家擺飾。

Fendi O'Lock蠟燭 NT#17,200

Fendi以O’Lock系列設計作為燭蓋設計，藉由亮澤和緞面交錯呈現出品牌的經典Pequin主題圖案，香調是桂竹香與紅椒結合的獨特香氣。

Gucci Flora Sketch印花蠟蠋

Gucci Décor系列中的香氛蠟燭，以Gucci Flora Sketch印花作為蠟燭罐身設計，並以綠色和象牙色為主色調，香氛以小蒼蘭香調為主。

Saint Laurent 6 place saint sulpice香氛蠟燭 NT$2,450

高冷的Saint Laurent香氛蠟燭靈感源自品牌標誌性地址之一的6 place saint sulpice，從罐身到蠟燭本身的是黑色系，搭配上木質的香調，展現法式的高訂質感。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 精品, 香氛蠟燭, 居家香氛

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