Lily許韶恩長痘「用媽媽小S妙招」反出糗！發亮美肌從小六開始保養

▲Lily許韶恩被封新生代「人間芭比」，獨自接下首個保養品代言。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、翻攝IG@lilyhsuuuu

小S（徐熙娣）二女兒Lily許韶恩，遺傳了媽媽的高顏值和修長美腿，加上清新空靈氣質，被封為新生代「人間芭比」，在網上擁有超高人氣，近日更「單飛」接下自己的第一個代言，成為日本保養品牌d program敏感話題的「d敏大使」。27日出席品牌新品發表會，她不僅分享從媽媽小S身上學到的保養秘訣和抗痘心得，更自曝第一次長痘學媽媽的「點痣」妙招想遮掩，卻反被同學當成臉上有髒東西的出糗經驗。

首次獨自一人出席活動的Lily，以透膚蓬袖搭配貼身牛仔褲和銀色芭蕾風跟鞋，穿出青春俏麗感，加上慵懶長捲髮和細緻乾淨妝容，襯得她仙氣飄飄，一出場細緻到發亮的好膚質更是驚豔眾人。

談起保養，年僅16歲的Lily卻很有心得，她表示因受到媽媽和姊姊的影響，很早就開始注重保養，「從小學六年級開始保養，因為那時候長了第一顆痘痘！」而且一開始接觸保養沒特別注意，用到成分比較複雜的保養品，對肌膚很刺激，甚至讓皮膚屏障受損、脫皮了，後來才懂得挑選適合自己的保養品。

她也分享從媽媽小S那學到的保養秘訣，「最重要的保養秘訣就是Less is more！她常常跟我說，不要一直疊加很多種保養品，應該是依照當天皮膚狀況來決定要使用什麼」，不用疊加各式各樣，而是挑最適合自己肌膚的保養品來用。

而面對即將到來的夏季，許多人都有痘痘困擾，Lily笑說「我比較不容易長痘痘，但是一長就是很大很難消的那種，所以長了就會超緊張！」但現在只要有冒痘、長粉刺，她就會趕快拿出「d敏隱形荳荳貼」淨荳益生精華來用，痘痘很快就消失了；她還會厚敷在有痘疤的地方，淡化很有感，讓她直呼「超厲害的！很推薦大家來用」。

她更自曝有個關於痘痘的出糗經驗，還跟媽媽小S有關！在小學六年級長痘痘那次，那時候不知道怎麼處理，她想到小S曾說過「長痘痘不用擔心，就點一顆痣就好」，她就學媽媽在痘痘上點了痣。但到學校時，有同學跟她說「你臉上好像有髒東西」，她拿鏡子檢查卻什麼也沒看到，後來請同學指給她看，才發現是她在痘痘上點的「痣」，讓她無奈笑說「後來因為太尷尬，我就默默地把口罩戴起來了」。

▲d program 淨荳益生精華，15g，NT$650。



專為敏弱肌打造的日本保養品牌「d program敏感話題」，不僅深受許多敏感肌人喜愛，就連一般肌膚用也有感。2024年6月將推出史上第一支敏感肌適用的「抗痘精華」淨荳益生精華，添加品牌明星專屬成分「酵母萃取美肌益生元」，能增加肌膚好菌，穩定肌膚之外，更加上獨家配方「琥珀酸」，減少肌膚壞菌，從黑頭粉刺、爆痘化膿到痘疤、痘印都能有效修護，讓肌膚回到健康原生，長痘不留痕。

▲Kiehl’s 1.2%水楊酸涼感痘痘凝膠，60ml，NT$1,600。



除了d program，近期也有不少抗痘保養新品，像是Kiehl’s今年全新推出的「水楊酸抗痘系列」又有新品登場！全新1.2%水楊酸涼感痘痘凝膠富含1.2%水楊酸、2%菸鹼醯胺和乳酸桿菌發酵物等3種抗痘有效成分，有效消痘痘、緊緻毛孔、穩定肌膚屏障，同時還能淡化痘痘瑕疵，一瓶有效搞定肌膚粉刺痘痘毛孔難題，最棒的是，不僅臉部可用，身體各處皆可使用。

▲理膚寶水 淨痘無瑕極效精華DUO+M，40ml，NT$980。



理膚寶水則是將獨家肌膚微生態科技運用於解決痘痘肌膚問題上，推出集結抗痘痘、抗復發、抗痘疤三合一功效的「淨痘無瑕極效精華DUO+M」，富含獨家專利抗痘益生精粹PHYLOBIOMA、LHA辛醯水楊酸、專利神經醯胺衍生物PROCERADTM及菸鹼醯胺4大科研配方，可平衡肌微生態，有效抗痘及抗復發，並抑制色素沉澱、淡化暗沉瑕疵，同時修復舒緩、強化皮膚屏障。