fb ig video ETtoday search mobile

好髮質靠梳出來！專家你教你「3招」讓秀髮乖乖聽話

>

▲▼專家：養成「3個習慣」，讓髮絲乖乖聽話 。（圖／Unsplash）

▲想讓髮絲乖乖聽話有秘訣。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

身處天氣多變的台灣，因為溼氣或換季溫差經常會造成頭髮毛燥或頭皮敏感，讓整理頭髮往往成為女孩們最容易放棄的細節。想讓頭髮蓬鬆健康、乖乖聽話，絕非難事！義大利手工精品梳具tek教你只要平時養成3大習慣，擁有一頭秀髮非難事！

▲▼專家：養成「3個習慣」，讓髮絲乖乖聽話 。（圖／品牌提供）

健康頭皮養成習慣1：早晨梳頭順髮醒腦

柔順髮質都是梳出來的！早晨出門前以柔軟的梳具按摩頭皮，從頂部往後到後腦穴位梳順，尤其可針對髮絲濃密的後頸部按摩，再從頂部往前額髮根向下梳。按摩同時提神醒腦，讓整天的髮絲柔順避免增加斷髮危機。

▲▼專家：養成「3個習慣」，讓髮絲乖乖聽話 。（圖／品牌提供）

健康頭皮養成習慣2：晚間按摩舒緩頭皮

除了早晨梳頭外，晚間梳頭也是舒緩頭皮的好習慣。建議鏡子前可以擺放第二支梳子，在外出回來或洗髮前以具有彈力氣墊的梳具清除頭皮髒汙，並使用梳具按摩舒緩緊繃了一整天的頭皮，能夠促進血液循環，減少頭髮打結、靜電機會。另外，若是想在洗髮後吹乾前進行梳髮按摩，建議洗完頭將水分擦乾並噴灑適合的頭皮養髮液之後進行約3分鐘的頭皮按摩，除了可以活絡頭皮之外還可以幫助養髮液的吸收。

▲▼專家：養成「3個習慣」，讓髮絲乖乖聽話 。（圖／品牌提供）

健康頭皮養成習慣3：經常變換造型

中長髮若自然放下容易顯得沒精神，尤其頭型較扁的女孩更需要每天綁髮讓整體造型更好看，在綁髮時除了挑選彈性佳且不易咬髮的髮圈，也應該經常變換不同的綁髮方式，轉換受到壓力的頭皮位置，避免損害毛囊造成打結、頭痛。

關鍵字：

頭髮, 養髮, 頭皮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

瘦成閃電！趙露思淺藍禮服仙氣拉滿　超貼盤髮秀零贅肉鵝蛋臉

瘦成閃電！趙露思淺藍禮服仙氣拉滿　超貼盤髮秀零贅肉鵝蛋臉

頻尿好困擾！營養師教你飲食「6大對策」幫助改善

頻尿好困擾！營養師教你飲食「6大對策」幫助改善

減肥必學！營養師教「一份蛋白質」超簡單測量法　加碼食物替換清單

減肥必學！營養師教「一份蛋白質」超簡單測量法　加碼食物替換清單

失眠者福音！日本「看到睡著的書」196個無關聯詞彙、看完100頁就睏了 NIKE「限時特惠直逼4折」夯鞋現省3千元！adidas買二送一來了 好髮質靠梳出來！專家你教你「3招」讓秀髮乖乖聽話 骷髏錶中的陶瓷球滾呀滾　HUBLOT沙漏概念提醒活在當下 宋慧喬抱愛犬休息模樣卡哇伊　戴4萬絲繩手鍊露優雅品味 IKEA 7款熱門「萌寵單品」69元起　京站分享貼文送貓掌護唇膏 楊紫瓊「妹妹頭」不見了　千萬鑽錶與珍珠加身變回貴婦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面