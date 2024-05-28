fb ig video ETtoday search mobile

今天開始做起！養成「易瘦體質」5個原則　夏天前一定瘦下來

>

▲▼養成「易瘦體質」5個原則　讓你在夏天前瘦下來 。（圖／Unsplash）

▲透過飲食控制是最快的養瘦方式。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季即將到來，肚子上的肉肉還是不動如山，體重和體脂高的讓人心煩，與其放棄，不如從現在開始努力還來的及，盤點養出易瘦體質的5大原則，從今天起一起來實踐！

▲▼養成「易瘦體質」5個原則　讓你在夏天前瘦下來 。（圖／Unsplash）

#合理控制熱量攝取

要保持易瘦體質，重要的是保持熱量攝取和消耗之間的平衡。建議根據個人的年齡、性別、身高和活動水平來確定每日所需的熱量攝取量。透過控制飲食中的熱量攝取，可以有效控制體重，從而養成易瘦體質。

#選擇低糖飲食

過多的糖分攝取是導致體重增加的主要原因之一。過量的糖分會轉化為脂肪儲存在體內，增加體重。因此，建議減少糖分攝取，選擇低糖或無糖的飲食。可以選擇吃新鮮水果代替喝果汁，減少飲料中的糖分，例如選擇喝純水或茶。

▲▼養成「易瘦體質」5個原則　讓你在夏天前瘦下來 。（圖／Unsplash）

#增加蛋白質攝取

蛋白質是身體燃燒卡路里的主要燃料，同時也有助於增加肌肉質量。增加蛋白質攝取可以提高新陳代謝率，使身體更容易燃燒脂肪。建議選擇優質的蛋白質來源，如雞胸肉、魚、豆腐、蛋白質粉等，並合理控制攝取量。

#多攝取膳食纖維

膳食纖維有助於增加飽足感，降低食物的能量密度，同時也有助於促進腸道健康。多攝取蔬菜、水果、全穀食品等富含膳食纖維的食物，可以幫助控制食慾，減少飲食中的高熱量食物攝取。

▲▼養成「易瘦體質」5個原則　讓你在夏天前瘦下來 。（圖／Unsplash）

#適量運動

運動是養成易瘦體質的關鍵，可以增加卡路里消耗，幫助燃燒脂肪，同時也有助於塑造身材。建議每周進行至少150分鐘的中等強度有氧運動，如快走、游泳、慢跑等，並進行定期的肌肉訓練，以增加肌肉質量。

總結來說，要養成易瘦體質，需要注意控制熱量攝取，減少糖分攝取，增加蛋白質攝取，多攝取膳食纖維，並進行適量的運動。這些原則的結合可以幫助建立健康的飲食和運動習慣，並逐漸養成易瘦體質。

關鍵字：

易瘦體質, 減肥, 瘦身, 健康飲食, 運動

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

瘦成閃電！趙露思淺藍禮服仙氣拉滿　超貼盤髮秀零贅肉鵝蛋臉

瘦成閃電！趙露思淺藍禮服仙氣拉滿　超貼盤髮秀零贅肉鵝蛋臉

Lisa、太妍都在掛！韓女團瘋「包包掛飾」成新潮流　越多越時髦

Lisa、太妍都在掛！韓女團瘋「包包掛飾」成新潮流　越多越時髦

摩納哥王妃失策穿露臂膀禮服　慘淪「大隻佬」

摩納哥王妃失策穿露臂膀禮服　慘淪「大隻佬」

減肥必學！營養師教「一份蛋白質」超簡單測量法　加碼食物替換清單 頻尿好困擾！營養師教你飲食「6大對策」幫助改善 好髮質靠梳出來！專家你教你「3招」讓秀髮乖乖聽話 窮是自找的？生活中「6個小習慣」讓你輕鬆變有錢 NIKE「限時特惠直逼4折」夯鞋現省3千元！adidas買二送一來了 王心凌合體「香奈兒控」Jessica賣萌　近700萬鑽錶閃爆 記憶力越來越差　4種習慣讓腦袋更靈光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面