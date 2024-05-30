早上起床腫一圈？營養師曝「消水腫水果Top 5」

▲有水腫困擾者，建議早上可以一根香蕉代替早餐。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

還沒有正式進入夏季，春季濕氣重且氣溫忽高忽低，身體也跟著變得敏感起來。營養師程涵宇分享，在這個春夏交替的季節，很多人會發現自己容易出現水腫的困擾，這時候補充高鉀水果是好選擇，能夠幫助排除多餘的鈉，輕鬆維持水分平衡，營養師也列出Top 5消水腫水果，容易水腫的久坐族必收。

為什麼消水腫不優先選蔬菜，而是選水果呢？營養師程涵宇則解釋，吃水果效果比燙青菜更好，因為燙青菜的鉀很難可以100%都吃到因為鉀會溶在水，所以首推優先吃新鮮健康的水果。

#第1名 香蕉

想到高鉀水果第一名就是香蕉無誤！建議一早非常容易水腫的人可以香蕉取代澱粉當作早餐

#第2名 榴槤

水果之王榴槤含鉀量第二名！在春季氣溫變化較大時，榴槤豐富的鉀有助於調節體液平衡，減少水腫。

#第3名 甜瓜

瓜類含有豐富的鉀，覺得身體浮腫時吃甜瓜吧！甜瓜鉀含量高是消水腫好幫手。

#第4名 釋迦

釋迦除了幫助消水腫，同時含有豐富維生素Ｃ促進膠原蛋白形成，給我們美美好氣色。

#第5名 香瓜

高鉀的香瓜特別是藍寶石香瓜鉀含量高，利尿排濕消水腫，同時含有膳食纖維支援身體新陳代謝。