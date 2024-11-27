超會玩地下情的三大星座！TOP 1每步都縝密精算　當然不易被發現

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

南韓男星鄭雨盛近期被爆出腳踏多條船，甚至和小16歲辣模生下一子，未婚當爸消息震撼演藝圈，以下就來盤點把地下情玩得超透三大星座男，看看另一半有沒有上榜。

TOP 3：射手座

射手座可以說是渾身充滿自由慾望的代表，對於感情只要不被束縛，任何事幾乎都可以做得出來，尤其是他們喜歡冒險刺激的感覺，地下情都符合這些條件，而且他們懂玩也懂藏，該裝作不知道的時候簡直影帝，不會干涉對方過多的生活，同時也會把曖昧軌跡藏好藏滿，若即若離的態度更是讓這段關係更長久。

TOP 2：雙魚座



雙魚座細膩的心思加上人熱愛幻想的天馬行空，讓他們沉浸在地下情裡面玩到無可自拔，就像是偶像劇裡面的情節，一會製造浪漫驚喜、一會態度模糊曖昧，讓人搞不清楚到底是要怎樣，隱晦地表達愛意，幫對方取暱稱、記錄對方的喜好等等，貼心拉滿，但又不容易讓人察覺。

TOP 1：天蠍座



天蠍座的人看起來高冷孤傲，好像對感情不感興趣，但其實根本就是個行軍布陣的高手，他們每一個舉動都是經過縝密的心思精算過之後才做，即使心裡早就愛對方到骨子裡，外表絕對不會展現出來，反而看起來收放自如，而且連彼此什麼時候見面、在哪裡約會、怎麼不會被朋友發現，都非常謹慎小心，一點蛛絲馬跡都不會讓人發現。