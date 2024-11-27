fb ig video ETtoday search mobile

到Coach Play喝「糖葫蘆咖啡」、買Rosé同款大力水手毛衣　赤峰街新店超好玩

>

▲Coach Play。（圖／品牌提供）

▲Coach Play Chifeng St.概念店。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

走進COACH點一杯奶蓋或咖啡，不是什麼奇思妙想，而是真的能這麼做。

COACH在台北赤峰街開了Coach Play Chifeng St.概念店，兩層樓的百年建築搖身一變，成了時髦所在，保留了紅磚等老房子特色，融入COACH的美式風情，走進去不像是一般的逛街，更像是走進了一種生活態度，滿滿的包包與服裝、鞋子當然還是逛得很滿足，但陳列方式、「店中店」The Coach Coffee Shop，及各種能讓包包更有特色的裝飾，會不自覺地沉浸在這個新舊交錯的空間之中。點一杯「番茄糖葫蘆咖啡」、買到Rosé也有的大力水手毛衣，超級享受。

▲Coach Play。（圖／品牌提供）

▲Coach Play店內的The Coach Coffee Shop。

▲Coach Play。（圖／記者林明瑋攝）
▲Rosé曾穿COACH的大力水手毛衣。（圖／記者林明瑋攝）

在全球多個城市打造的Coach Play，以「Come in and Play」為精神，除了台北，包括新加坡、東京、芝加哥、鹽湖城等地都已開設，每座城市用獨特的方式詮釋，讓本地特色與COACH的紐約背景共生，激發出更多有趣的想法，因此各家店不盡相同，例如芝加哥店內有棒球手套裝飾、新加坡店內有全球獨家的Coachtopia系列，強調循環與創意。

台北的Coach Play落腳在赤峰街。赤峰街過去販售汽車零件與五金，因此被稱為打鐵街，現在小小的巷弄裡，進駐了許多特色小店，散發獨有的氣質與情懷，Coach Play改造了獨棟老房，黃色的內裝讓空間透出溫暖歡愉光芒，一起看看裡面有什麼。

▲Coach Play。（圖／品牌提供）

▲一樓可愛搶眼的霓虹登招牌。

一樓
一樓進門可看到牆上的霓虹登招牌寫著Coach Play Chifeng Street與吉祥物Rexy恐龍，架上陳列經典包款Coach Originals，這系列全都掛著兩個皮革飾牌，分別刻印著COACH與包款名稱，這家店搶先獨賣的Chain Tabby，包身縫線、C字金屬扣以及鍊帶讓包包復古典雅，有不同尺寸可選擇。桌上滿滿的掛飾也不容錯過，其中一串有黃色計程車、蘋果、帝國大廈的吊飾，把紐約特色一次囊括。

▲Coach Play。（圖／記者林明瑋攝）

▲經典的Coach Originals系列，每款包都掛著兩個皮革吊牌。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

▲Coach Play。（圖／品牌提供）
▲Coach Play赤峰店搶先獨賣的Chain Tabby包款。

▲Coach Play。（圖／記者林明瑋攝）
▲掛飾種類多樣。（圖／記者林明瑋攝）

後方是The Coach Coffee Shop，COACH找來飲料品牌Odd One Out進駐，菜單有濃厚的台灣特色，例如紅心芭樂雲朵奶蓋，芭樂的清爽與奶蓋的濃郁相當契合，番茄糖葫蘆美式咖啡上真的有番茄糖葫蘆能配著吃，紐約肉桂捲拿鐵則融入美式滋味，The Coach Coffee Shop並販售周邊商品，有咖啡杯、隨身瓶等等，都印著馬克杯造型的吉祥物Lil Miss Jo圖案。

▲Coach Play。（圖／品牌提供）

▲COACH找來飲品店Odd One Out合作，打造Coach Coffee Shop。

▲Coach Play。（圖／記者林明瑋攝）
▲The Coach Coffee Shop的飲料很有特色，紅心芭樂雲朵奶蓋、番茄糖葫蘆美式咖啡，還有霜淇淋。（圖／記者林明瑋攝、翻攝coachplay_chifeng IG ）

▲Coach Play。（圖／記者林明瑋攝）
▲The Coach Coffee Shop周邊商品。（圖／記者林明瑋攝）

二樓
走上樓梯，先看到一道復古電視牆，二樓除了服飾、包包、鞋款分門別類陳列之外，最重要的是客製化訂製區也在二樓，有各式各樣的釘扣可以裝飾在指定的包款上，也有蝴蝶結背帶讓包包換上不同的味道，或選擇皮革吊牌燙印上想要的字母，讓妳的包包獨一無二，就只有妳才有。

▲Coach Play。（圖／品牌提供）

▲客製化訂製區。

▲Coach Play。（圖／品牌提供）
▲二樓空間寬敞舒適，架上擺滿各式包款。

▲Coach Play。（圖／品牌提供）

▲Coach Play。（圖／品牌提供）
▲鳳小岳、魏如萱日前出席Coach Play Chifeng St.開幕派對。

【看更多新店】

DIOR
全新概念店Dior Gold House將於12月8日在泰國曼谷Ploenchit區開幕，以巴黎蒙田30號總店的外觀為概念，打造出截然不同的風貌，並與多名泰國藝術家合作，激盪出火花。逛累了，能在Café Dior休息，品嚐由米其林三星級主廚Mauro Colagreco設計的甜點佳餚，讓味覺也很滿足。 

▲Coach Play。（圖／品牌提供）

►LV施工中的店變成「巨型行李箱塔」、臨時店搞成全美最大　改裝過渡期超乎你想像﻿

►南韓潮牌ept來台！穿招牌板鞋、帆布鞋偷長高　「爆走萬步也不累」原因曝

關鍵字：

COACH, Coach Play, Coach Play Chifeng St., 赤峰街

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到人頭還是大手？測試你個性內斂還外向

第一眼看到人頭還是大手？測試你個性內斂還外向

超暖羽絨外套現省千元！UNIQLO感謝祭將開跑　時間、優惠一次掌握

超暖羽絨外套現省千元！UNIQLO感謝祭將開跑　時間、優惠一次掌握

超會玩地下情的三大星座！TOP 1每步都縝密精算　當然不易被發現

超會玩地下情的三大星座！TOP 1每步都縝密精算　當然不易被發現

宋慧喬不是非名牌不可　235元泰國T恤上身裝可愛 陳傑憲背「金色小飛人」後背包回台！搭西裝帥度再破表 超酷「小熊軟糖茶」實在太可愛！可單吃、還能沖泡變水果茶 星巴克買一送一買咖啡等2小時　店員：「今天自己被三振」網笑翻 到Coach Play喝「糖葫蘆咖啡」、買Rosé同款大力水手毛衣　赤峰街新店超好玩 越甜水果熱量不一定高！營養師曝「水果熱量圖鑑」一次看 CASIO復古錶融入法式時尚　極簡金、銀錶5,000元內入手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面