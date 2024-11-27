到Coach Play喝「糖葫蘆咖啡」、買Rosé同款大力水手毛衣　赤峰街新店超好玩

▲Coach Play Chifeng St.概念店。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

走進COACH點一杯奶蓋或咖啡，不是什麼奇思妙想，而是真的能這麼做。

COACH在台北赤峰街開了Coach Play Chifeng St.概念店，兩層樓的百年建築搖身一變，成了時髦所在，保留了紅磚等老房子特色，融入COACH的美式風情，走進去不像是一般的逛街，更像是走進了一種生活態度，滿滿的包包與服裝、鞋子當然還是逛得很滿足，但陳列方式、「店中店」The Coach Coffee Shop，及各種能讓包包更有特色的裝飾，會不自覺地沉浸在這個新舊交錯的空間之中。點一杯「番茄糖葫蘆咖啡」、買到Rosé也有的大力水手毛衣，超級享受。

▲Coach Play店內的The Coach Coffee Shop。



▲Rosé曾穿COACH的大力水手毛衣。（圖／記者林明瑋攝）

在全球多個城市打造的Coach Play，以「Come in and Play」為精神，除了台北，包括新加坡、東京、芝加哥、鹽湖城等地都已開設，每座城市用獨特的方式詮釋，讓本地特色與COACH的紐約背景共生，激發出更多有趣的想法，因此各家店不盡相同，例如芝加哥店內有棒球手套裝飾、新加坡店內有全球獨家的Coachtopia系列，強調循環與創意。

台北的Coach Play落腳在赤峰街。赤峰街過去販售汽車零件與五金，因此被稱為打鐵街，現在小小的巷弄裡，進駐了許多特色小店，散發獨有的氣質與情懷，Coach Play改造了獨棟老房，黃色的內裝讓空間透出溫暖歡愉光芒，一起看看裡面有什麼。

▲一樓可愛搶眼的霓虹登招牌。

一樓

一樓進門可看到牆上的霓虹登招牌寫著Coach Play Chifeng Street與吉祥物Rexy恐龍，架上陳列經典包款Coach Originals，這系列全都掛著兩個皮革飾牌，分別刻印著COACH與包款名稱，這家店搶先獨賣的Chain Tabby，包身縫線、C字金屬扣以及鍊帶讓包包復古典雅，有不同尺寸可選擇。桌上滿滿的掛飾也不容錯過，其中一串有黃色計程車、蘋果、帝國大廈的吊飾，把紐約特色一次囊括。

▲經典的Coach Originals系列，每款包都掛著兩個皮革吊牌。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）



▲Coach Play赤峰店搶先獨賣的Chain Tabby包款。



▲掛飾種類多樣。（圖／記者林明瑋攝）

後方是The Coach Coffee Shop，COACH找來飲料品牌Odd One Out進駐，菜單有濃厚的台灣特色，例如紅心芭樂雲朵奶蓋，芭樂的清爽與奶蓋的濃郁相當契合，番茄糖葫蘆美式咖啡上真的有番茄糖葫蘆能配著吃，紐約肉桂捲拿鐵則融入美式滋味，The Coach Coffee Shop並販售周邊商品，有咖啡杯、隨身瓶等等，都印著馬克杯造型的吉祥物Lil Miss Jo圖案。

▲COACH找來飲品店Odd One Out合作，打造Coach Coffee Shop。



▲The Coach Coffee Shop的飲料很有特色，紅心芭樂雲朵奶蓋、番茄糖葫蘆美式咖啡，還有霜淇淋。（圖／記者林明瑋攝、翻攝coachplay_chifeng IG ）



▲The Coach Coffee Shop周邊商品。（圖／記者林明瑋攝）

二樓

走上樓梯，先看到一道復古電視牆，二樓除了服飾、包包、鞋款分門別類陳列之外，最重要的是客製化訂製區也在二樓，有各式各樣的釘扣可以裝飾在指定的包款上，也有蝴蝶結背帶讓包包換上不同的味道，或選擇皮革吊牌燙印上想要的字母，讓妳的包包獨一無二，就只有妳才有。

▲客製化訂製區。



▲二樓空間寬敞舒適，架上擺滿各式包款。



▲鳳小岳、魏如萱日前出席Coach Play Chifeng St.開幕派對。

【看更多新店】

DIOR

全新概念店Dior Gold House將於12月8日在泰國曼谷Ploenchit區開幕，以巴黎蒙田30號總店的外觀為概念，打造出截然不同的風貌，並與多名泰國藝術家合作，激盪出火花。逛累了，能在Café Dior休息，品嚐由米其林三星級主廚Mauro Colagreco設計的甜點佳餚，讓味覺也很滿足。