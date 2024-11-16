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南韓潮牌ept來台！穿招牌板鞋、帆布鞋偷長高　「爆走萬步也不累」原因曝

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▲ept。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲ept在台北開設快閃店，店外有醒目的塗鴉牆。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

越來越多南韓品牌插旗台灣，張員瑛、舒華一穿爆紅的潮流品牌ept（East Pacific Trade）在台北開設快閃店，鞋款號稱「爆走萬步也不累」，其實秘密藏在鞋底，且板鞋、帆布鞋都有厚底設計，但外觀看起來毫無「異狀」，讓你比例變好，一穿顯腿長。而在南韓超夯、源自法國的MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD則預計於12月底進駐台北威秀商圈，屆時必定掀起熱潮。

▲ept。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲ept店內的行李輸送帶裝飾，必拍！

ept與瑪黑家居選物攜手開設快閃店，外牆塗鴉充滿街頭感，走進店內會看到行李輸送帶裝置，體現了這家店的機場概念，牆上滿滿的鞋款保證每雙都想試穿，招牌的Court皮革板鞋是IVE張員瑛同款，除了一般款式，還有Court High厚底設計，經典網球鞋外型，加上品牌特殊材料與OrthoLite 4層專利鞋墊，減少衝擊並穩定貼合腳部，穿起來舒服無負擔。

▲ept。（圖／記者林明瑋攝）

▲ept。（圖／記者林明瑋攝）

▲ept。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲Court板鞋是品牌經典，3,680元。（圖／記者林明瑋攝、品牌提供）

▲ept。（圖／品牌提供、翻攝官網）
▲厚底Court板鞋，3,980元。

▲ept。（圖／品牌提供、翻攝官網）
▲ept德訓鞋有眾多配色，3,680元。

▲ept。（圖／記者林明瑋攝）
▲ept德訓鞋。（圖／記者林明瑋攝）

最近掀起風潮的德訓鞋，T字鞋頭是標記，配色多樣，有簡單低調也有鮮豔活潑，無論褲裝、裙裝都適合，鞋內運用與OrthoLite合作開發的雙重柔軟衝擊技術，提升了舒適度與支撐性；(G)I-DLE舒華曾穿過的帆布鞋，加厚的鞋底結合鞋墊，不但舒適，也有增高效果，一舉兩得；此外，還有外觀很胖的「Fat」與「Fat Tongue」鞋款，厚厚的鞋舌可是有功能，在滑滑板時，能減輕腳背的衝擊力；新推出的麂皮拖鞋適合秋冬，搭上不同的襪子就有不同風格。

▲ept。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲ept。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲eat Dive帆布鞋，2,550元。

▲ept。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲ept。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲Fat鞋款正如其名，有著胖胖的外型。

▲ept。（圖／記者林明瑋攝）
▲ept麂皮拖鞋。（圖／記者林明瑋攝）

除了鞋款，ept快閃店也有許多服裝及配件，包括帽T、T恤、棒球帽、襪子等，逛完還能坐下來嚐嚐限定甜點，以「鞋盒翻糖起司蛋糕」為主體，搭配繪有品牌吉祥物Nibble的馬卡龍，可愛又美味。ept快閃店從即日起至12月24日，在台北瑪黑家居中山店限時開張。

▲ept。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲ept。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲ept快閃店內也有不少服裝、配件。

▲ept。（圖／品牌提供、翻攝官網）
▲ept與Lille M. Cafe & Restaurant推出的限定甜點。

另一個近期將開幕的品牌MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD（簡稱M+F GIRBAUD），堪稱到南韓必逛，其實它來自法國，由設計師Marithé Bachellerie和Francois Girbaud創立於1972年，從牛仔褲起家，發展出許多創新系列，這幾年在一眾南韓明星的加持下，成了當紅炸子雞，並找來高允貞代言，與剛在台灣開店的Mardi Mercredi、即將在台灣開店的Matin Kim，合稱為「3M」。

MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD台北店將引進全系列服裝與配件，品牌也表示會是「合理的價格策略」，從此不用找代購也不用飛出國，就能一站購足喜愛的商品，不過開幕的確切日期尚未公布，拭目以待。

▲ept。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲高允貞為M+F GIRBAUD代言。

▲ept。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲IU穿M+F GIRBAUD背心。（圖／翻攝dlwlrma IG）

▲ept。（圖／品牌提供、翻攝官網）
▲惠利穿IU穿M+F GIRBAUD的Logo上衣（圖／翻攝hyeri_0609 IG）

▲ept。（圖／品牌提供、翻攝官網）
▲MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD托特包很受歡迎。

▲ept。（圖／品牌提供、翻攝官網）
▲MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD針織衫。

► 韓星愛牌Matin Kim登台「首店開幕細節曝」！搶入手話題鐵牌包、T恤

►「小雛菊」Mardi Mercredi東區旗艦店絕美曝光！台灣限定龍膽花T恤必收

 

關鍵字：

ept, MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD

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