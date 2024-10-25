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「小雛菊」Mardi Mercredi東區旗艦店絕美曝光！台灣限定龍膽花T恤必收

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記者鮑璿安／台北報導

深受韓妞喜愛的人氣品牌「小雛菊」Mardi Mercredi 終於在台灣開設旗艦店了，在人來人往的東區打造兩層樓的「街邊店」，完美復刻在南韓的逛店感受，而品牌法式美學這次融合台灣在地花種，驚喜推出五款台灣限定單品，一起搶先看看！

▲▼ 「小雛菊」Mardi Mercredi東區旗艦店 。（圖／品牌提供）

▲▼ 「小雛菊」Mardi Mercredi東區旗艦店 。（圖／品牌提供）

▲「小雛菊」Mardi Mercredi台北東區旗艦店 。（圖／品牌提供）

Mardi Mercredi 實體店於今年9月在新光三越台中中港店及台北南西店驚喜登場之後，這次迎來台北旗艦店，以兩層樓打造，一樓為女裝系列商品，二樓則是Mardi Mercredi Actif 運動系列，甚至還首次引進Mardi Mercredi Lespetits 童裝系列，設計成遊樂園的輕鬆場景，讓大人小孩都能夠沉浸其中，以富有巧思的空間設計將南韓店址的系列單品完美呈現。

▲▼ 「小雛菊」Mardi Mercredi東區旗艦店 。（圖／品牌提供）

▲▼ 「小雛菊」Mardi Mercredi東區旗艦店 。（圖／品牌提供）

▲▼ 「小雛菊」Mardi Mercredi東區旗艦店 。（圖／品牌提供）

▲結合台灣在地花種的全球限定商品，將法式風格結合「台灣龍膽花」 。（圖／品牌提供）

▲▼ 「小雛菊」Mardi Mercredi東區旗艦店 。（圖／品牌提供）

▲▼ 「小雛菊」Mardi Mercredi東區旗艦店 。（圖／品牌提供）

▲托特包以及限定「小雛菊刺繡短褲」 。（圖／品牌提供）

品牌更推出結合台灣在地花種的全球限定商品，將法式風格結合「台灣龍膽花」，藍色純淨的形態都被還原在T恤上，背面更有 「J’aime Taipei」字樣，共有三款配色，淺藍調性、現代感跳色、活力粉紫色，成為必收品項之一。同時也帶來兩款托特包以及限定「小雛菊刺繡短褲」，彰顯法式慵懶感覺。即日起到台北旗艦店消費滿NT$4,000 （不包含限定款商品及特價商品） 即可獲得限量 「訂製款底片相機」。

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO攜手Marimekko再推2024秋冬聯名系列，打造女裝和童裝單品。（圖／品牌提供）

同時，UNIQLO攜手Marimekko再推2024秋冬聯名系列，Marimekko為UNIQLO LifeWear的經典設計迎來嶄新面貌，印花是聯名的主要看點，這次汲取秋季清晨薄霧到夕陽西下的色彩變化為靈感，本季打造四款獨特的Marimekko印花，包括Kimalainen（大黃蜂）、Suomu（魚鱗）、希臘神話中的海妖、取材大自然生態推出的Koppelo（松雞），透過標誌性的變化波點，帶給人繽紛亮麗又溫暖的視覺效果，融入女裝和童裝單品之中。

關鍵字：

小雛菊, MardiMercredi, 台北旗艦店, 台灣限定, 法式美學

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