韓星愛牌MATIN KIM登台「首店開幕細節曝」！搶入手話題鐵牌包、T恤

記者鮑璿安／台北報導

在眾多時尚迷期待之下，南韓人氣品牌 MATIN KIM終於宣告將登台！預計在11 月底在台北南西商圈正式開幕，成為品牌在台灣的第一間實體店面，過去需要代購的品項都能夠第一時間入手了，一起來看看話題單品。

MATIN KIM創立於 2018 年，主理人 Dein Kim擅長打造簡約時髦感而聞名，就連女團 Twice 成員 Momo、少女時代潤娥都是品牌愛好者，因此成為不少民眾前往首爾旅遊時的必買品牌。經典配件單品如鍊條鐵牌包、水洗托特包、蝴蝶結肩背包，標誌性元素便是四方鐵牌，洋溢濃濃的女團Y2K風格而深受大眾喜愛。

▲韓星愛牌MATIN KIM宣告登台，（依序）女團 Twice 成員 Momo、少女時代潤娥都是品牌愛好者 。（圖／品牌提供）

服飾方面非常推薦風衣外套、短版 T-shirt等，是潤娥以及Ningning同款，點綴上品牌Logo字樣打造出高辨識度，兼具潮流街頭風格。台北南西商圈的 MATIN KIM 首店將成為品牌在台灣推廣的重要據點，為喜愛南韓時尚的消費者帶來豐富的選擇。

同時，人氣品牌「小雛菊」Mardi Mercredi 實體店於今年9月在新光三越台中中港店及台北南西店驚喜登場之後，這次迎來台北旗艦店，以兩層樓打造，一樓為女裝系列商品，二樓則是Mardi Mercredi Actif 運動系列，甚至還首次引進Mardi Mercredi Lespetits 童裝系列，設計成遊樂園的輕鬆場景，讓大人小孩都能夠沉浸其中，以富有巧思的空間設計將南韓店址的系列單品完美呈現。

▲「小雛菊」Mardi Mercredi台北東區旗艦店 。（圖／品牌提供）