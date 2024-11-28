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冬季頭皮、秀髮乾燥？3款「秀髮神器」在家輕鬆養護

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／品牌提供

秋冬時節，頭皮容易開始變得乾癢，又或是因為缺水加上頻繁造型，髮絲乾燥好粗糙，盤點入冬必備3款秀髮神器，在家就能輕鬆養護，輕鬆養出天使光圈。

▲▼秀髮神器。（圖／品牌提供）

▲Celluver 22氨基酸沙龍髮膜護髮素，790元。

標榜消費者在家中也能輕鬆體驗沙龍級的頂級護髮體驗，這款髮膜素在韓國被譽為「髮魔術」的不二之選，配方內含12種蛋白質、22種胺基酸，搭配珍貴的摩洛哥堅果油，能夠滲透至髮芯內外層，迅速補充頭髮所需的養分與水分，徹底解決髮絲乾燥、毛躁等問題，立刻擁有天使光圈。

▲▼秀髮神器。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 蘊活淨瑕瞬效舒緩膜，150ml，2,200元。

富含蔗糖生物發酵萃取的100%Vegan 角鯊烷，能高效滲透組織補水，立即舒緩因乾燥引起的敏感問題，維持頭皮長效舒適穩定。產品設計搭配獨家訂製紓壓純香，用植物香氣築起一座溫柔的避風港。

▲▼秀髮神器。（圖／品牌提供）

▲OLAPLEX 歐啦 No.5L 免沖洗髮芯柔韌護髮素，100ml，1,475元。

含有瞬效修護複合物，88%修護受損分岔的髮尾結構，預防頭髮產生斷裂，建立髮絲防禦盾。高保濕濃縮配方12倍立即保濕，使髮絲更加滑順好梳理，不添增多於重量，維持輕盈飄逸。

關鍵字：

秀髮, 養護, 天使光圈, 護髮素, 頭皮

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