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宋慧喬不是非名牌不可　235元泰國T恤上身裝可愛

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▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬穿南韓品牌SURFEA紅白條紋泳衣享受在泰國的悠閒時光，約1,800元。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬近日到泰國參加CHAUMET曼谷首家專賣店開幕活動，工作空檔她換上南韓品牌SURFEA泳裝享受悠閒時光，她還買了泰國情侶檔創立的品牌LineCense T恤，她所穿的服裝都是小資女可無痛入手的品牌，特別是泰國牌T恤約235元就能入手。

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬同時搭配CHAUMET Bee My Love系列手環與戒指。（圖／翻攝kyo1122 IG）

宋慧喬在飯店泳池畔所穿的紅白條紋泳衣，出自2015年創立的南韓品牌SURFEA，最大特色是泳衣與日常服飾結合，不會過於暴露性感，帶有時裝感的泳衣讓身為亞洲一線巨星的她相當自在，她同時搭配代言的法國珠寶品牌CHAUMET Bee My Love系列手環、戒指，休閒時光一樣精心打扮不馬虎。

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬閉眼休息呼應身穿泰國品牌LineCense T恤的「低電量」圖案，約235元。（圖／翻攝kyo1122 IG）

以可愛設計著稱的泰國T恤品牌LineCense，也吸引宋慧喬的目光，買了印有低電量電池圖案的T恤，她刻意躺在靠枕上閉眼休息，呼應身上T恤的低電量圖案，展現俏皮的一面。

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關鍵字：

宋慧喬, CHAUMET

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