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西班牙王后美出新高度　古董衣配巨鑽項鍊優雅大氣

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▲▼ 西班牙國王王后 。（圖／達志影像／newscom）

▲西班牙王后蕾蒂希亞身穿Balenciaga古董衣搭配王室傳承的珠寶，留下美麗倩影。（圖／達志影像／newscom）

記者陳雅韻／台北報導

今年是西班牙國王菲利浦（Felipe VI）登基10周年，也是他與主播出身的王后蕾蒂希亞（Letizia Ortiz）結婚20周年，美國知名攝影師Annie Leibovitz特別在此別具意義年分，在西班牙王宮為兩人拍下肖像照，兩幅作品於馬德里西班牙銀行公開展出，參觀者對王后的美麗倩影無不驚嘆。

52歲的蕾蒂希亞是西班牙第一位平民王后，與國王菲利浦育有19歲王儲萊昂諾公主與17歲蘇菲亞公主。蕾蒂希亞王后作風親切，經常穿Zara等西班牙品牌為國宣傳，此次拍攝最新肖像照也不例外，選穿出生於西班牙、在巴黎揚名Cristóbal Balenciaga一手創立的品牌Balenciaga（巴黎世家）1948年的古董黑色魚尾紗裙禮服，搭配同品牌1962年的紅色披肩，優雅大氣。

▲▼ 西班牙國王王后 。（圖／達志影像／newscom）

▲美國知名攝影師Annie Leibovitz為西班牙國王菲利浦拍攝最新人物照。（圖／達志影像／newscom）

而蕾蒂希亞王后所戴的珠寶也備受矚目，由巨鑽組成的項鍊傳承自菲利浦國王的曾祖母尤金妮王后，最初是她的結婚禮物，而後逐年增加鑽石，變成有超過100顆美鑽的長項鍊，如今改為短項鍊更為現代摩登。在攝影大師Annie Leibovitz的鏡頭下，不僅西班牙王后美麗動人，身穿軍服的國王也挺拔帥氣，夫妻倆以大師級肖像照完美紀念登基10周年。

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關鍵字：

西班牙王后, 西班牙國王, Balenciaga

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