F1世界冠軍TAG Heuer戴緊緊　同款粉紅賭城錶洋溢熱情魅力

▲維斯塔潘四度衛冕F1世界冠軍，TAG Heuer Monaco鏤空計時腕錶經典藍色款見證他的榮耀時刻。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

剛剛落幕的2024 F1拉斯維加斯大獎賽，瑞士名錶TAG Heuer（泰格豪雅）品牌大使、荷蘭籍紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）在還剩兩站的狀態下提前封王，締造四度奪得年度世界冠軍紀錄，也是F1史上第五位達成此成就的車手，TAG Heuer藍色款Monaco鏤空計時腕錶一路伴他征戰，見證他的光榮時刻。





▲維斯塔潘於拉斯維加斯站提前封王，拿下F1本賽季車手冠軍榮銜。





▲維斯塔潘戴的TAG Heuer Monaco鏤空計時腕錶經典藍色款，353,300元。

TAG Heuer也為拉斯維加斯大獎賽，打造Monaco鏤空計時腕錶粉紅款，設計靈感源自賭城五光十色霓虹燈構成絢麗的天際線，整座城市活力四射並洋溢歡樂氣氛，品牌於是在功能小盤、時標、12時方向的導柱輪與自動盤裝飾洋溢熱情魅力的粉紅色，與黑色DLC鍍層鈦金屬錶殼形成鮮明對比。





▲TAG Heuer Monaco 鏤空計時腕錶粉紅款，370,200元。

在拉斯維加斯大獎賽奪得分賽冠軍的Mercedes AMG車隊英國籍車手喬治羅素（George Russell），則是IWC品牌大使，他開心捧冠軍獎盃時戴著IWC工程師自動腕錶40，此錶款重現錶界傳奇人物Gerald Genta於1970年代設計的工程師SL腕錶風采，內載動力儲存長達120小時的自製32111型機芯，他所戴的款式為Aqua藍綠色面盤不鏽鋼錶，90度相交細小線條構成的網格裝飾面盤，更具層次感。





▲Mercedes AMG車隊的英國車手喬治羅素在拉斯維加斯站贏得冠軍。（圖／IWC提供，以下同）

▲喬治羅素戴IWC工程師自動腕錶40腕錶，374,000元。