近8成女生都做過！衛生棉使用常見的「5個壞習慣」　

▲養成使用衛生棉的好習慣，才不怕讓私密處感染。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

衛生棉是每位女孩都再熟悉不過的日常必需品，有些習以為常的習慣，卻會大幅提高私密處亮紅燈的機會！長期關注女性私密處健康的愛康調查發現，近8成女性都曾犯過的5個壞習慣，你也做過嗎？

#衛生棉放在廁所

衛生棉長期放置在高濕度的廁所環境，若外包裝設計非完全密封，較容易影響衛生棉的品質。存放衛生棉於乾燥、避免陽光直曬的位置，並挑選可重覆黏貼的外包裝，有助於隔絕外部濕氣，只要開封過後的衛生棉，建議在 1-2 個月內要盡快使用完畢為佳。



#更換衛生棉前「未洗手」

大家都知道如廁後一定要洗手，但很少人提到如廁「前」先洗手也是很重要的！透過正確的洗手步驟再更換衛生棉，避免手部細菌接觸到私密部位，可以有效阻斷感染機會，保護自己私密健康。



#衛生棉隨意丟在外出包

如果要隨身攜帶衛生棉，你也會直接丟入外出包中嗎？通常包包內並非只有衛生棉，與其他物品經過摩擦後，若衛生棉非密封包裝設計，則會讓封口處產生開口，將容易使髒汙或濕氣進入衛生棉內，再接觸到私密處後果將不堪設想。

#未注意衛生棉使用期限

各家廠牌的衛生棉有效期限約3年，購買及使用前，請留意衛生棉外包裝的有效期限，若是已過期，也請不要再使用。不論是否拆封，產品都可能變質，為了私密處的健康，請割捨掉過期的衛生棉。

#使用完衛生棉隨手丟垃圾桶

身為一位質感女生，用完衛生棉應妥善包好，別讓經血外露攤在垃圾桶中是基本禮貌。