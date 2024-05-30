fb ig video ETtoday search mobile

近8成女生都做過！衛生棉使用常見的「5個壞習慣」　

>

▲▼衛生棉使用常見的「5個壞習慣」　 。（圖／Unsplash）

▲養成使用衛生棉的好習慣，才不怕讓私密處感染。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

衛生棉是每位女孩都再熟悉不過的日常必需品，有些習以為常的習慣，卻會大幅提高私密處亮紅燈的機會！長期關注女性私密處健康的愛康調查發現，近8成女性都曾犯過的5個壞習慣，你也做過嗎？ 

#衛生棉放在廁所

衛生棉長期放置在高濕度的廁所環境，若外包裝設計非完全密封，較容易影響衛生棉的品質。存放衛生棉於乾燥、避免陽光直曬的位置，並挑選可重覆黏貼的外包裝，有助於隔絕外部濕氣，只要開封過後的衛生棉，建議在 1-2 個月內要盡快使用完畢為佳。

▲▼衛生棉使用常見的「5個壞習慣」　 。（圖／品牌提供）

#更換衛生棉前「未洗手」

大家都知道如廁後一定要洗手，但很少人提到如廁「前」先洗手也是很重要的！透過正確的洗手步驟再更換衛生棉，避免手部細菌接觸到私密部位，可以有效阻斷感染機會，保護自己私密健康。
 
#衛生棉隨意丟在外出包

如果要隨身攜帶衛生棉，你也會直接丟入外出包中嗎？通常包包內並非只有衛生棉，與其他物品經過摩擦後，若衛生棉非密封包裝設計，則會讓封口處產生開口，將容易使髒汙或濕氣進入衛生棉內，再接觸到私密處後果將不堪設想。

▲▼衛生棉使用常見的「5個壞習慣」　 。（圖／品牌提供）

#未注意衛生棉使用期限

各家廠牌的衛生棉有效期限約3年，購買及使用前，請留意衛生棉外包裝的有效期限，若是已過期，也請不要再使用。不論是否拆封，產品都可能變質，為了私密處的健康，請割捨掉過期的衛生棉。

#使用完衛生棉隨手丟垃圾桶

身為一位質感女生，用完衛生棉應妥善包好，別讓經血外露攤在垃圾桶中是基本禮貌。

關鍵字：

衛生棉, 私密健康, 女性健康, 衛生用品, 廁所

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

「內耗型人格」常見特質！ 4種方式學會和自己和平共處

「內耗型人格」常見特質！ 4種方式學會和自己和平共處

今天開始做起！養成「易瘦體質」5個原則　夏天前一定瘦下來

今天開始做起！養成「易瘦體質」5個原則　夏天前一定瘦下來

物慾最低星座女Top 3！第一名有錢也難搞定　個性獨立又會過日子

物慾最低星座女Top 3！第一名有錢也難搞定　個性獨立又會過日子

SOGO大巨蛋餐廳開幕首日8成滿　民眾開店前1小時排隊買炸雞  別花冤枉錢！「染後持色」5個重點請牢記　先燙再染才正確 早上起床腫一圈？營養師曝「消水腫水果Top 5」 今年夏天學會「五分褲穿搭」　4種搭配公式輕鬆駕馭多種風格 金智媛改眉型美翻！新手畫眉筆記4公式　自然修飾五官、更精緻立體 情侶吵架千萬別犯「5大禁忌」！動不動提分手、愛翻舊帳最惹人厭 營養師教吃出發光凍齡美肌！「5類食物」抗老防皺紋還改善乾燥暗沉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面