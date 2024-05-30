「最美手機千金」譚以欣穿魚尾白紗嫁了！林莉打造夢幻婚紗藏細節

記者鮑璿安／綜合報導

GPLUS手機千金「Olivia」譚以欣擁有出眾外型，日前和學學文創創辦人徐莉玲的公子Eric在台北萬豪酒店完婚，這場豪門聯姻受到外界關注，而譚以欣的婚紗細節也曝光，她穿上林莉與LinLi Boutique團隊量身打造的婚紗，流露滿滿幸福令人稱羨。

▲雙方家長的祝福與至親好友的見證下，Olivia與Eric舉行簡單又浪漫的婚宴。（圖／品牌提供）

曾是時尚名模的「Olivia」譚以欣與大她13歲的企業家Eric交往6個月就認定彼此，26日婚禮下午舉行的基督教證婚儀式中，Olivia身穿LinLi Boutique簡約風的V領素緞魚尾白紗，晚上婚宴的主婚紗則以透膚穿透層次營造輕盈感，雙層馬甲與特製的蓬裙上可見3組蕾絲拼貼出流暢的藤蔓線條及大小散落的花朵，呼應同款蕾絲頭紗，襯托她溫婉氣質。





▲林莉設計白紗造型，新人尤其偏愛簡約帶設計感的款式。（圖／品牌提供）

譚以欣去年拍攝婚紗照時，就已經請到林莉設計白紗造型，新人尤其偏愛簡約帶設計感的款式，於是林莉以一字領的廓形結合素緞白紗面料頭紗，上頭的一百多個立體花朵，更是由四百多片壓花手工縫製而成，採用純手工耗時1個月才完成製作，成就人生中的最美時刻。