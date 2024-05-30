fb ig video ETtoday search mobile

「最美手機千金」譚以欣穿魚尾白紗嫁了！林莉打造夢幻婚紗藏細節

>

記者鮑璿安／綜合報導

GPLUS手機千金「Olivia」譚以欣擁有出眾外型，日前和學學文創創辦人徐莉玲的公子Eric在台北萬豪酒店完婚，這場豪門聯姻受到外界關注，而譚以欣的婚紗細節也曝光，她穿上林莉與LinLi Boutique團隊量身打造的婚紗，流露滿滿幸福令人稱羨。

▲▼林莉。（圖／品牌提供）

▲▼林莉。（圖／品牌提供）

▲▼林莉。（圖／品牌提供）

▲雙方家長的祝福與至親好友的見證下，Olivia與Eric舉行簡單又浪漫的婚宴。（圖／品牌提供）

曾是時尚名模的「Olivia」譚以欣與大她13歲的企業家Eric交往6個月就認定彼此，26日婚禮下午舉行的基督教證婚儀式中，Olivia身穿LinLi Boutique簡約風的V領素緞魚尾白紗，晚上婚宴的主婚紗則以透膚穿透層次營造輕盈感，雙層馬甲與特製的蓬裙上可見3組蕾絲拼貼出流暢的藤蔓線條及大小散落的花朵，呼應同款蕾絲頭紗，襯托她溫婉氣質。

▲▼林莉。（圖／品牌提供）

▲林莉設計白紗造型，新人尤其偏愛簡約帶設計感的款式。（圖／品牌提供）

譚以欣去年拍攝婚紗照時，就已經請到林莉設計白紗造型，新人尤其偏愛簡約帶設計感的款式，於是林莉以一字領的廓形結合素緞白紗面料頭紗，上頭的一百多個立體花朵，更是由四百多片壓花手工縫製而成，採用純手工耗時1個月才完成製作，成就人生中的最美時刻。

關鍵字：

婚禮, 譚以欣, 林莉, 婚紗, 豪門

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

「內耗型人格」常見特質！ 4種方式學會和自己和平共處

「內耗型人格」常見特質！ 4種方式學會和自己和平共處

今天開始做起！養成「易瘦體質」5個原則　夏天前一定瘦下來

今天開始做起！養成「易瘦體質」5個原則　夏天前一定瘦下來

物慾最低星座女Top 3！第一名有錢也難搞定　個性獨立又會過日子

物慾最低星座女Top 3！第一名有錢也難搞定　個性獨立又會過日子

SOGO大巨蛋餐廳開幕首日8成滿　民眾開店前1小時排隊買炸雞  別花冤枉錢！「染後持色」5個重點請牢記　先燙再染才正確 今年夏天學會「五分褲穿搭」　4種搭配公式輕鬆駕馭多種風格 早上起床腫一圈？營養師曝「消水腫水果Top 5」 金智媛改眉型美翻！新手畫眉筆記4公式　自然修飾五官、更精緻立體 情侶吵架千萬別犯「5大禁忌」！動不動提分手、愛翻舊帳最惹人厭 愛情中最會情勒的三大星座！TOP 1靠這招測試忠誠度與維持控制感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面