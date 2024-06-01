fb ig video ETtoday search mobile

敏感肌不能用酸？皮膚科醫師揭「酸類保養」常見3大誤區

>

▲▼ 皮膚科醫師揭用酸類保養品的3大誤區 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲醫師提醒正確使用酸類保養品，才能有效達到煥膚美肌的功效。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供、翻攝IG@ahc.official

近年來，保養界掀起一陣酸類保養潮，越來越多人開始嘗試「刷酸」，雖然酸類產品用得好，能讓肌膚更平滑細緻、毛孔暢通更透亮，但一旦用錯，不僅想要的美肌效果看不到，還可能會刺激肌膚，甚至讓肌膚受損、變得敏感。皮膚科醫師劉靜就指出「酸類保養」常見的3大誤區，像是其實敏感肌不能用酸是迷思，只要選對、用對，敏感肌用酸肌膚反而會變好。

▲▼ 皮膚科醫師揭用酸類保養品的3大誤區 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

NG 1：敏感肌不能用酸？

很多人以為敏感肌不能用酸，覺得敏感肌用酸＝爛臉。劉醫師表示，其實只要掌握正確的用酸方法，且用到適合、溫和的酸類產品，不僅能幫助剝脫臉上的老廢角質，代謝掉表層敏感的皮膚，還能強韌皮膚的屏障。

她也建議，敏感肌可以嘗試大分子果酸，代謝效果好的同時也很溫和，還會帶點保濕的效果，或是也可使用複合酸，會比單一的酸類溫和很多。

NG 2：不測試就直接用

沒有經過測試、不先建立肌膚的耐受度，直接每天使用，是大NG行為！劉醫師提醒，敏感肌膚在嘗試任何新的成分，特別是可能刺激的成分時，一定要先在手臂或是下巴上，小範圍測試看看，沒問題再全臉使用。

劉醫師也表示，任何產品都要給予足夠的時間，使用3～6個月才開始看到效果是非常正常的，剛開始使用不要心急，建議先從一周1～2次開始使用，如果皮膚沒有不適，再每周增加1次，可能需要1～2個月來幫皮膚建立耐受度，建立好耐受度後，就可以每天使用。

▲▼ 皮膚科醫師揭用酸類保養品的3大誤區 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

NG 3：忽視修護與保濕

使用酸類保養品後，皮膚可能會變得更加敏感和脆弱，因此使用酸類後的修護和保濕工作非常重要，尤其敏感肌在刷酸後，更應該使用有舒緩和保濕效果的護膚產品，像是含有神經醯胺、玻尿酸等成份的保養品，來幫助修護皮膚屏障、減輕刺激感。

【溫和酸類保養品推薦】

▲▼ 皮膚科醫師揭用酸類保養品的3大誤區 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲Kiehl’s 激光三酸煥膚精華液，30ml，NT$2,000。

主打醫學級三酸成分，包含作用在淺層的大分子果酸「葡萄糖酸」、可進到皮膚中層的小分子果酸「乳酸」＋「甘醇酸」和可滲透進深層的水楊酸，代謝肌膚表層的老廢角質，使肌膚光滑、減少顆粒感，並代謝老廢角質、維持油水平衡，改善粉刺痘痘、毛孔粗大問題，讓煥膚從表層到肌底層層作用，且通過敏感肌測試，效果全面又溫和，全膚質都可使用。

▲▼ 皮膚科醫師揭用酸類保養品的3大誤區 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲m̄enom̄eno Ns 酸酸調理精華，15ml，NT$880。

藝人張景嵐創立的美感科學保養品牌m̄enom̄eno，近日推出全新溫和煥膚酸類保養品「Ns 酸酸調理精華」。使用11%高濃度AHA＆BHA多重酸成分，精準調配濃度至最完美比例，有效改善暗沉粗糙及毛孔阻塞，平滑肌理並恢復光澤，偕同獨特緩釋型水楊酸和獨特植萃配方「三皮素」，代謝老廢角質、暢通毛孔，幫助後續保養品吸收，並全面加強控油、調理角化。

▲▼ 皮膚科醫師揭用酸類保養品的3大誤區 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲CeraVe 多重酸煥膚修護精華，40ml，NT$599。

含有獨家抗粉痘關鍵成分，包含高效三重神經醯胺、菸鹼醯胺、AHA（甘醇酸&乳酸）和BHA（水楊酸），多重酸可幫助油痘粉刺有效煥膚，代謝表層老廢角質，改善痘痘及瑕疵，調理油脂分泌並緊緻毛孔、改善粉刺，同時修護、提升肌膚保水度，舒緩敏感不適，連敏感肌也適用。 

關鍵字：

保養, 護膚, 煥膚, 刷酸, 酸類 酸類保養品, 粉刺, 痘痘, 誤區, 錯誤, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

經血中有血塊是正常！醫師：出現以下「5個警訊」需留意

經血中有血塊是正常！醫師：出現以下「5個警訊」需留意

健檢紅字變好多！「5個中肯建議」讓你往健康路上邁進

健檢紅字變好多！「5個中肯建議」讓你往健康路上邁進

韓韶禧穿深V聖水洞跑趴　BOUCHERON快閃店紋身貼、拍照亭超好玩

韓韶禧穿深V聖水洞跑趴　BOUCHERON快閃店紋身貼、拍照亭超好玩

誠品史上最大特賣會6月登場　中文書6本500元、萬件文具3折起 營養師教吃蛋白質　挑選食物「優先順序」很重要 UNIQLO感謝祭限時7天！夯品首降價最低149元起　GU給優惠再抽家電 高允貞被封新「人間香奈兒」！下眼線畫法必學　自然放大眼型更細緻 想吃零食又怕胖？營養師推薦15種「低卡零食」　減肥也能放心吃 日星巴克最新「香蕉布蕾星冰樂」！滿滿果肉搭焦糖脆片好欠喝 「內耗型人格」常見特質！ 4種方式學會和自己和平共處

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面