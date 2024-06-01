敏感肌不能用酸？皮膚科醫師揭「酸類保養」常見3大誤區

▲醫師提醒正確使用酸類保養品，才能有效達到煥膚美肌的功效。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、翻攝IG@ahc.official

近年來，保養界掀起一陣酸類保養潮，越來越多人開始嘗試「刷酸」，雖然酸類產品用得好，能讓肌膚更平滑細緻、毛孔暢通更透亮，但一旦用錯，不僅想要的美肌效果看不到，還可能會刺激肌膚，甚至讓肌膚受損、變得敏感。皮膚科醫師劉靜就指出「酸類保養」常見的3大誤區，像是其實敏感肌不能用酸是迷思，只要選對、用對，敏感肌用酸肌膚反而會變好。

NG 1：敏感肌不能用酸？



很多人以為敏感肌不能用酸，覺得敏感肌用酸＝爛臉。劉醫師表示，其實只要掌握正確的用酸方法，且用到適合、溫和的酸類產品，不僅能幫助剝脫臉上的老廢角質，代謝掉表層敏感的皮膚，還能強韌皮膚的屏障。

她也建議，敏感肌可以嘗試大分子果酸，代謝效果好的同時也很溫和，還會帶點保濕的效果，或是也可使用複合酸，會比單一的酸類溫和很多。

NG 2：不測試就直接用



沒有經過測試、不先建立肌膚的耐受度，直接每天使用，是大NG行為！劉醫師提醒，敏感肌膚在嘗試任何新的成分，特別是可能刺激的成分時，一定要先在手臂或是下巴上，小範圍測試看看，沒問題再全臉使用。

劉醫師也表示，任何產品都要給予足夠的時間，使用3～6個月才開始看到效果是非常正常的，剛開始使用不要心急，建議先從一周1～2次開始使用，如果皮膚沒有不適，再每周增加1次，可能需要1～2個月來幫皮膚建立耐受度，建立好耐受度後，就可以每天使用。

NG 3：忽視修護與保濕



使用酸類保養品後，皮膚可能會變得更加敏感和脆弱，因此使用酸類後的修護和保濕工作非常重要，尤其敏感肌在刷酸後，更應該使用有舒緩和保濕效果的護膚產品，像是含有神經醯胺、玻尿酸等成份的保養品，來幫助修護皮膚屏障、減輕刺激感。

【溫和酸類保養品推薦】

▲Kiehl’s 激光三酸煥膚精華液，30ml，NT$2,000。



主打醫學級三酸成分，包含作用在淺層的大分子果酸「葡萄糖酸」、可進到皮膚中層的小分子果酸「乳酸」＋「甘醇酸」和可滲透進深層的水楊酸，代謝肌膚表層的老廢角質，使肌膚光滑、減少顆粒感，並代謝老廢角質、維持油水平衡，改善粉刺痘痘、毛孔粗大問題，讓煥膚從表層到肌底層層作用，且通過敏感肌測試，效果全面又溫和，全膚質都可使用。

▲m̄enom̄eno Ns 酸酸調理精華，15ml，NT$880。



藝人張景嵐創立的美感科學保養品牌m̄enom̄eno，近日推出全新溫和煥膚酸類保養品「Ns 酸酸調理精華」。使用11%高濃度AHA＆BHA多重酸成分，精準調配濃度至最完美比例，有效改善暗沉粗糙及毛孔阻塞，平滑肌理並恢復光澤，偕同獨特緩釋型水楊酸和獨特植萃配方「三皮素」，代謝老廢角質、暢通毛孔，幫助後續保養品吸收，並全面加強控油、調理角化。

▲CeraVe 多重酸煥膚修護精華，40ml，NT$599。



含有獨家抗粉痘關鍵成分，包含高效三重神經醯胺、菸鹼醯胺、AHA（甘醇酸&乳酸）和BHA（水楊酸），多重酸可幫助油痘粉刺有效煥膚，代謝表層老廢角質，改善痘痘及瑕疵，調理油脂分泌並緊緻毛孔、改善粉刺，同時修護、提升肌膚保水度，舒緩敏感不適，連敏感肌也適用。