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用60秒看透一個人　再厲害的大人都要學

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▲▼過年,讚美,職場,正向,自信,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲職場有些時候可以秒判一個人的性格。（圖／pakutaso、pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

即使是再聰明的人，也曾在職場吃過虧，了解現實的上班族，就能體會現在的職場不能只擁有專業，有時人際的相處互動更加重要，但人總有各式各樣的性格跟想法，要如何才能避免自己信錯人，有幾個時機點可以幫你判斷。

如果一個人總在說當年勇，代表現在過得不怎樣
職涯中總有些里程碑，但總是掛在嘴上說嘴同一件事，代表還在想著過去的自己，而之後真的沒啥好講的。

▲職場／同事／OL／上班族。（圖／免費圖庫pakutaso）

在群體打破沉默的人，有時並非地位高，只是有主見
通常勇於打破沉默的人，不代表他是決策者，而是本身的性格使然。

判斷是否可以深交，可以看他對下位者的態度
如果對打掃阿姨、服務生說話都毫不客氣，代表功利在他人生中很重要，不需要對這種人掏心肺。

▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案,顯圖。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

想更瞭解一個人，就在工作之後跟他交談
工作中的防衛心是很強的，若真想知道一個人的背後，不妨在他放鬆的時候。

想知道對方的心情，就去看他的歌單
音樂其實能明白地透露出性格與喜好，當然心情也是。

肯誇讚別人的人，通常自己也不會太差
因為這種人懂得去欣賞別人的長處，因為沒什麼好害怕的，而不會總是貶低對方，來安慰自己沒事的。

▲沒人教過你的「職場生存5法則」 。（圖／取自LibreStock）

給一點甜頭就滿足的想抓住，代表他擁有的不多
談判或交際時，給對方一點甜頭，他就能唯命是從，代表他擁有的不多，只要一點小利就能滿足。

當一個人謙虛說話卻眼神堅定，意謂他真的很有自信
連一些助長聲勢的動作都不願意做，表示他真的很有把握。

▲上班族（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

平時默默努力的人，不會一直PO IG說自己會些什麼
喜歡打卡拍照炫耀自己會些什麼的人，通常是因為「機會難得」才PO文，真正很強的強者，是通常默默的做，關鍵時才會嚇你一跳。

很多人在你失敗後，才會對你說他們真正的看法
所以想知道對方真正想法，不妨告訴他你失敗了。

▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

關鍵字：

職場, 人際關係, 性格判斷, 職場生存, 人脈

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