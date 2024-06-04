發懶不想動？「5個方法」教你克服懶散　現在就動起來

▲克服懶散是邁向成功的關鍵。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

明明手邊一堆待辦事項，但人卻躺在沙發提不起勁，每每總是被懶散打敗，其實發懶是人之常情，但可以通過採取一些方法來改善，以下五個方法幫助你克服懶散，一舉提高效率與動力。

#設定具體和可衡量的目標

設定明確的目標可以幫助你更好地理解自己想要實現什麼，並為此而努力。確保目標具體，以便你可以清楚地衡量自己的進展。例如，如果你想提高運動量，你可以設定一個每周運動三次的目標。

#建立良好的時間管理習慣

時間管理是克服懶散的關鍵。確定你的優先事項，並制定一個有效的計劃，以確保你專注於重要的任務。使用時間表或代辦事項清單來組織你的日常活動，並避免拖延。

#找到動力和激勵

找到一個激勵你的原因，這樣你就能更容易地克服懶散。這可能包括尋找自我成長的機會，追求個人目標或為他人帶來積極的影響。尋找一個具體的目標或夢想，並不斷提醒自己為什麼你要付出努力。

#創造一個積極的環境

環境可以對我們的行為產生重要的影響。創建一個積極的環境，可以幫助你擺脫懶散。這可能包括保持乾淨整潔的工作區，避免分散注意力的因素（像是社交媒體），並與積極的朋友一起工作。

#獎勵自己

在完成一個重要任務或達到一個目標後，給自己一個小獎勵。這可以是一個小吃食物、一個放鬆的浴缸或一個小型的購物獎勵。這種獎勵可以激勵你繼續努力，並為你的成就感到自豪。