超人氣梨花熊重磅登台！聯名服飾、日本空運玩偶、手搖飲都買得到

文／妞新聞

風靡日本與台灣的那隻熊重磅登台！美國經典繪本《Suzy's Zoo》首度與服飾品牌「SQUAREBEAR」聯名，推出洋裝、泳裝、背心等服飾，帶來枕頭套、被套、居家服、化妝包等生活用品，更與袁艾菲原創手機配件品牌「TOXOXO™」和無尊手搖品牌「無飲」合作，UR LIVING主題限定店還有日本空運的玩偶啊！

《Suzy's Zoo蘇西的動物園》當家人物「Boof布夫熊」，因為受到日雜麻豆的喜愛，也被大家稱為「梨花熊」，有著胖胖的臉蛋，肚子上縫有一顆愛心，無害呆萌的眼神瞬間得到一票粉絲，這次首度與品牌「SQUAREBEAR」聯名，尚未開賣就已經在社群引起討論啦！

Suzy's Zoo梨花熊聯名

1.法式碎花洋裝

SQUAREBEAR成立以來最熱銷單品「洋裝」，合作系列結合了「Suzy's Zoo」的手繪碎花，推出了「With Love Mini Dress」和「You Give Me Butterflies Maxi Dress」兩款，時尚與休閒兼具，絕對是夢幻女孩必收的款式！

2.渡假氛圍感泳衣

每到夏天就要去海邊！SQUAREBEAR首次推出「泳裝系列」，共有比基尼BIKINI、兩件式平口、連身款式三種款式，一次幫大家準備齊全，只要穿上就可以去海邊「浪」，偷偷說還附贈同款碎花收納袋，貼心十足！

3.角色背心

SQUAREBEAR經典熱銷款「背心、牛仔」系列，百搭的單品結合Suzy's Zoo角色和碎花可愛的元素，日常也能輕鬆穿出甜美的法式氛圍感，Tee、Top、Denim、Skirt四大品項通通有，妞妞們買就對啦！

4.居家系列

SQUAREBEAR居家系列一次推出枕頭套、被套、居家服、化妝包，替妞妞們把家中的生活用品一次包辦，在家舒適之餘，也要可愛度滿分，妞編輯直接被化妝包給狙擊到啊！

5.進口絨毛玩偶吊飾

尖叫！台灣UR LIVING主題實體店也買得到，特別從日本PLAZA空運來台的玩偶鑰匙圈，「Boof 布夫熊」、「Witzy 威奇鴨」、「Lulla 路菈兔」、「Ellie Funt 艾莉象」、「Patches 佩茲長頸鹿」五個角色超齊全，想一次收集全套就趁現在！

6.手機配件品牌 TOXOXO™

袁艾菲原創手機配件品牌「TOXOXO™」也與Suzy's Zoo攜手合作，6月3日正式開賣，手機殼不只超抗摔，還能達高強減震；氣囊支架伸縮且可摺疊功能，方便收納不手滑，而且還支援Magsafe磁吸，穩定充電不掉落；雙線快充僅181g重，輕巧方便之餘，還有四段智能顯示燈，更支援Type C & Lightning兩種輸入孔，充電超快！

7.日本口腔保養品牌diem

榮獲日本厚生勞動省認證「口腔保養品牌diem」，銀離子護齦刷頭圓滑，有助溫和深入潔淨牙齒與難以清潔的口腔死角；植萃溫和漱口水添加複合精油核心成分，每次使用可讓口腔持久清新3小時，這次也換上Suzy's Zoo新裝！

8.無尊手搖品牌「無飲」

無尊開設的手搖品牌「無飲」不僅推出四款Suzy's Zoo限定飲料杯，還有全新聯名「鳳梨熊冰茶」、「熊愛葡萄奶霜」兩款清爽解膩限定果系飲品，5月30日正式開賣。6月1日起，凡購買任一新品，即可以優惠價350元加購「Boof 造型悠遊卡」（原價450元）、優惠價128元加購限定環保杯！

購買Suzy's Zoo系列商品消費達5,000元即贈「Suzy's Zoo禮盒1個」，未達5,000元可以199元加購；追蹤Suzy's Zoo 台灣官方IG帳號，即贈「Suzy's Zoo珍藏版紙袋1個」，每帳號限兌換乙次，5月31日起至贈完為止！

SQUAREBEAR和Suzy's Zoo聯名系列，線上首波販售日期為5月28日，第二波販售日期為6月4日，UR LIVING信義ATT、UR LIVING 文心森林店5月31日起正式販售，兩間門市現場還有設置限定打卡裝置、內部的拍貼機加入Suzy's Zoo 新圖案， 就是要讓妞妞們沉浸在Suzy's Zoo的花園裡！

source：妞編輯1993／妞新聞

*實際活動和售價以官方公告為主

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