fb ig video ETtoday search mobile

大面積「氛圍感腮紅」超流行！上出水光感、定妝手法一次解答

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

如果有關注近期韓系妝容趨勢，就可以發現不論是idol或是美妝相關創作者，人人都嘗試過的就是以頰彩為主的氛圍感妝容！

大面積氛圍感腮紅妝感超流行

近期有派妝效不強調眼妝的色彩，眼妝主打乾淨、強調根根分明的睫毛，反而是在下眼影、腮紅的位置有更多的著墨。而比起用粉狀腮紅，液態腮紅或是腮紅霜、膏等產品，在操作上會更加容易，也能打造更服貼、無粉感的妝效。有哪些技巧需要注意？一起看下去。

▲腮紅妝感 。（圖／翻攝自IG）

▲Danielle、Haerin。（圖／IG@newjeans_official） 

 

氛圍感腮紅技巧：

產品挑選

即使不是粉狀產品，也有根據固態到液態的質地氛圍，膏狀、霜狀和液狀，大致上來說質地越水感、流動性越高會越能上出水光感。不過還是根據每個品牌的訴求妝效有所差異，像是有的液態腮紅具有更高的滲透性，也容易染膚，就像是染唇液一樣，妝感雖然自然卻持久，在上妝時需要快速拍開。

要定妝嗎？

夏天要來了，大家需要被解決的問題就是定妝，如果是偏油性肌膚但想要嘗試非粉狀腮紅，可以在底妝後「先」使用腮紅霜／液／膏後再用蜜粉定妝，又或是可以將不需要光澤處用蜜粉局部定妝，再噴灑定妝噴霧，保留雙頰高點的光澤。

上妝方式

不少彩妝影片會直接將產品點上雙頰後拍開，但這個技巧會需要對於產品擁有高掌控度，在用量上才不容易失手，建議是先將產品點在手背上，再用手指或小粉撲沾取，少量多次的上臉，並以輕拍的方式上妝，避免用揉、推的手法，避免搓掉底妝。

如果想要打造透光感，延展性高的腮紅露、霜會最適合，即使是高顯色、厚實的奶油質地，也能運用粉撲輕拍均勻。

上妝位置

最後則是上妝位置，橫向、圓形或斜斜的腮紅上法，可以給人不一樣的感覺，簡單來說橫向能截短臉部直向效果，適合較為長型的臉型；圓形比較可愛、斜上則比較個性，但不管是什麼上法，都要注意腮紅的下邊緣避免低於鼻樑，才不會導致在視覺效果上臉部向下掉，讓人看起來比較容易有疲倦感和老態。

 

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀： 

● 2024妝容趨勢：蝴蝶腮紅、鼻樑亮片、戰損感⋯看Twice志效、IVE Rei來示範！

● 靈數測驗｜選一組你最有感覺的數字，看看6月份的能量運勢與提醒　

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 頰彩, 彩妝, 腮紅

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色

超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色

學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

勞力士玫瑰金敢稱「永恒」　加4金屬永保亮麗、比例配方保密

勞力士玫瑰金敢稱「永恒」　加4金屬永保亮麗、比例配方保密

誠品史上最大特賣今登場　15萬件選品3折起「中文書6本500元」 10雙「芭蕾舞平底鞋」推薦！韓妞爆款、透視網眼　夏天穿搭的時髦法寶 櫻花妹洗版IG的「冰川藍」唇蜜！仙氣感滿分又視覺降溫 adidas三線褲重回流行！潮人們4種運動褲穿搭公式先筆記 看似溫和「其實超不好惹」3大星座！Top 1心思深沉　狠起來不手軟 《墨雨雲間》8熱議台詞：女子不要輕易露愛意，否則第一局就輸了 OREO變爆漿布朗尼！「微波2分鐘」懶人做法曝　網驚：超好吃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面