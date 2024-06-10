大面積「氛圍感腮紅」超流行！上出水光感、定妝手法一次解答

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

如果有關注近期韓系妝容趨勢，就可以發現不論是idol或是美妝相關創作者，人人都嘗試過的就是以頰彩為主的氛圍感妝容！

大面積氛圍感腮紅妝感超流行



近期有派妝效不強調眼妝的色彩，眼妝主打乾淨、強調根根分明的睫毛，反而是在下眼影、腮紅的位置有更多的著墨。而比起用粉狀腮紅，液態腮紅或是腮紅霜、膏等產品，在操作上會更加容易，也能打造更服貼、無粉感的妝效。有哪些技巧需要注意？一起看下去。

▲Danielle、Haerin。（圖／IG@newjeans_official）

氛圍感腮紅技巧：

產品挑選



即使不是粉狀產品，也有根據固態到液態的質地氛圍，膏狀、霜狀和液狀，大致上來說質地越水感、流動性越高會越能上出水光感。不過還是根據每個品牌的訴求妝效有所差異，像是有的液態腮紅具有更高的滲透性，也容易染膚，就像是染唇液一樣，妝感雖然自然卻持久，在上妝時需要快速拍開。

要定妝嗎？



夏天要來了，大家需要被解決的問題就是定妝，如果是偏油性肌膚但想要嘗試非粉狀腮紅，可以在底妝後「先」使用腮紅霜／液／膏後再用蜜粉定妝，又或是可以將不需要光澤處用蜜粉局部定妝，再噴灑定妝噴霧，保留雙頰高點的光澤。

上妝方式



不少彩妝影片會直接將產品點上雙頰後拍開，但這個技巧會需要對於產品擁有高掌控度，在用量上才不容易失手，建議是先將產品點在手背上，再用手指或小粉撲沾取，少量多次的上臉，並以輕拍的方式上妝，避免用揉、推的手法，避免搓掉底妝。

如果想要打造透光感，延展性高的腮紅露、霜會最適合，即使是高顯色、厚實的奶油質地，也能運用粉撲輕拍均勻。

上妝位置



最後則是上妝位置，橫向、圓形或斜斜的腮紅上法，可以給人不一樣的感覺，簡單來說橫向能截短臉部直向效果，適合較為長型的臉型；圓形比較可愛、斜上則比較個性，但不管是什麼上法，都要注意腮紅的下邊緣避免低於鼻樑，才不會導致在視覺效果上臉部向下掉，讓人看起來比較容易有疲倦感和老態。

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