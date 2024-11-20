fb ig video ETtoday search mobile

PRADA免費貼圖快下載！會動機器人祝新年快樂、「Ha ha ha」好實用

>

PRADA為迎接年末佳節，派出經典機器人，推出全新LINE限定貼圖。（PRADA提供）

▲PRADA為迎接年末佳節，派出經典機器人，推出全新LINE限定貼圖。（PRADA提供）

圖文／鏡週刊

怎麼那麼可愛啦！PRADA為迎接年末佳節，推出全新的LINE限定貼圖，把品牌極具標誌性的機器人換上節日系列新裝，與大家一同歡慶。貼圖下載時間長達一個月，期限至12月19日，喜歡可愛機器人的朋友們趕緊手刀吧，先下載先使用，把節日貼圖用好用滿才是歡度佳節的好方式。

PRADA節日限定貼圖一共有八款，包括最常被大家使用的問候語「HELLO」、「BYE」，還有日常的「OK」、「Please」、「Thank You」，情緒用語「Ha ha ha」以及年底一定可以用到的「Happy New Year」都在此次圖案當中，另一款沒有任何言語，卻以手比愛心的機器人表達，則是百搭款貼圖。

情緒用語「Ha ha ha」是可愛的小花裝飾機器人。（PRADA提供）

▲情緒用語「Ha ha ha」是可愛的小花裝飾機器人。（PRADA提供）

現在只要將PRADA的官方帳號加入好友，就可以免費擁有八款可愛機器人貼圖，當你向家人好有送上溫暖問候時，精品的奢華感能讓你的心意更有精緻度。

手比愛心的圖案，勝過千言萬語。（PRADA提供）

▲手比愛心的圖案，勝過千言萬語。（PRADA提供）

機器人身上全是PRADA經典單品。（PRADA提供）

▲機器人身上全是PRADA經典單品。（PRADA提供）

更多鏡週刊報導
Stray Kids鉉辰穿上VERSACE好吸睛　Mercury運動鞋已有4種款式
鄭宜農除了音樂還會設計　合作珠寶品牌OLIVIA YAO跨界賣首飾
《王冠》年輕版黛妃穿上Miu Miu Upcycled系列　歡慶Holiday季節到來

關鍵字：

鏡週刊, PRADA, 免費貼圖

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

容易閃婚的三大星座！TOP 1慢熱木訥　實則目標清楚遇到緊抓不放

容易閃婚的三大星座！TOP 1慢熱木訥　實則目標清楚遇到緊抓不放

CASIO旗下5大品牌黑金錶齊發　G-SHOCK霸氣但很纖薄

CASIO旗下5大品牌黑金錶齊發　G-SHOCK霸氣但很纖薄

總是存不到錢！6個「漏財壞習慣」你中了幾個？

總是存不到錢！6個「漏財壞習慣」你中了幾個？

金秀賢好幸福！金智媛嘟嘴賣萌有夠可愛　首PO秒吸25.3萬人狂讚 存錢存得好辛苦　3招教你輕鬆「小錢變大錢」 朴信惠、孫藝真升格人母狀態更好！四位韓星女神凍齡保養習慣公開 以下5隻動物最喜歡哪一隻？分析在朋友眼裡是什麼樣的人 路易莎宣佈降價　單杯咖啡55元起對拚超商 《影后》楊謹華鬆弛感穿搭超好看！私服白背心＋牛仔褲穿出最美慵懶風 巨石強森240萬IWC陀飛輪錶黑得出色　勞力士「沙士圈」也是真愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面