PRADA免費貼圖快下載！會動機器人祝新年快樂、「Ha ha ha」好實用

▲PRADA為迎接年末佳節，派出經典機器人，推出全新LINE限定貼圖。（PRADA提供）



圖文／鏡週刊

怎麼那麼可愛啦！PRADA為迎接年末佳節，推出全新的LINE限定貼圖，把品牌極具標誌性的機器人換上節日系列新裝，與大家一同歡慶。貼圖下載時間長達一個月，期限至12月19日，喜歡可愛機器人的朋友們趕緊手刀吧，先下載先使用，把節日貼圖用好用滿才是歡度佳節的好方式。

PRADA節日限定貼圖一共有八款，包括最常被大家使用的問候語「HELLO」、「BYE」，還有日常的「OK」、「Please」、「Thank You」，情緒用語「Ha ha ha」以及年底一定可以用到的「Happy New Year」都在此次圖案當中，另一款沒有任何言語，卻以手比愛心的機器人表達，則是百搭款貼圖。

▲情緒用語「Ha ha ha」是可愛的小花裝飾機器人。（PRADA提供）

現在只要將PRADA的官方帳號加入好友，就可以免費擁有八款可愛機器人貼圖，當你向家人好有送上溫暖問候時，精品的奢華感能讓你的心意更有精緻度。

▲手比愛心的圖案，勝過千言萬語。（PRADA提供）

▲機器人身上全是PRADA經典單品。（PRADA提供）

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