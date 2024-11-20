容易閃婚的三大星座！TOP 1慢熱木訥　實則目標清楚遇到緊抓不放

記者李薇／台北報導 圖／netflixkr IG

現代人勇於戀愛，遇到真的踏入婚姻，會有許多需要考慮的其他條件，不輕易許諾，但是以下這三大星座超容易閃婚，稍微有點戀愛腦，其實早就想好要不要攜手共進未來。

TOP 3：雙子座



雙子座在愛情裡面也是追求新鮮有趣，常常就是因為如此，無法收心好好進入家庭，看似好像隨心所欲，但其實他們看待婚姻也是相當嚴肅，因為不能「說分就分」，如果遇到很聊得來的對象，是很有機會閃婚，因為他們認為溝通是非常重要的事情，可以稍微沒有外表、靈魂枯燥，但是不能溝通會讓他們崩潰。

TOP 2：射手座



射手座的人一般認為好像花花公子，追求自由不被束縛，好似總浪跡花叢，其實只是因為他們還沒找到心裡認可的對象，儘管有著火象星座的熱情衝動，但僅僅只在於戀愛階段，對婚姻這種需要被「制約」的事情，還是很理智，沒有讓自己感覺對了、想要相伴終身，是絕對不會輕易鬆口。

TOP 1：金牛座



提到閃婚很多人都覺得金牛座不會上榜，因為他們個性比較慢熱，加上表現也老實木訥許多，但其實金牛座的人很清楚自己要的是什麼，只要對象符合自己的期待與要求，就不會輕易放手，而且他們不會輕易被周遭人閒言閒語所影響，婚後他們也穩定專一，不喜歡折騰各種事情，所以婚後生活也是幸福美滿。