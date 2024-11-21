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全球精品衰退　華泰名品城仍成長「貨更多更好買」

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▲華泰名品城耶誕節佈置。（圖／業者提供）

▲華泰名品城耶誕節佈置。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年百貨零售撐的辛苦，業界表示即使拼命推周年慶優惠，業績「達標就很不錯了，更不要說成長」，且精品因應去年高基期，許多品牌都出現20％至40％的高衰退，集結眾多精品品牌的華泰名品城，仍逆勢成長，目前業績已達99.1億元，現即將進入耶誕節檔期，全年上看125億元，主因在於Outlet概念與正價店完全不同。

▲華泰名品城耶誕節佈置。（圖／業者提供）▲華泰名品城耶誕節佈置。（圖／業者提供）

▲Pandora紅色糖果拐杖耳環，原價1,580元，特價790元；Bally羊毛圍巾原價8,600元，特價4,300元。

今年百貨周年慶面對疫情期間的高基期，加上大量出國潮與日圓匯率優勢，以及今年精品出現衰退情況下，連鎖百貨周年慶幾乎是每檔都是挑戰，位於桃園高鐵站旁的華泰名品城，以進駐BURBERRY、BV、LOEWE、Valentino、Chloé等品牌受到民眾青睞，業績佔比20至30%，年營業總額已突破百億元，即便今年精品表現不佳，在華泰仍逆勢成長5%。

▲華泰名品城耶誕節佈置。（圖／業者提供）▲華泰名品城耶誕節佈置。（圖／業者提供）

▲FERRAGAMO ARCH MINI銀色斜背小包，原價64,900元，特價38,940元；ARTIFACTS格紋針織短裙，原價7,980元，特價3,192元。

華泰名品城董事長梁曙凡表示，今年受到出國潮影響，交易筆數跟人潮確實都有雙降的情況，但因為去年初就查覺精品市場可能會衰退，所以也陸續引進一些輕奢品牌，加上華泰名品城精品業績占比約20至30%不算太高，且Outlet市場的概念與正價店不同，「正價市場不好，代表庫存高，清貨需求也高。」受影響程度不像正價市場那麼大，今年仍有5%的成長，目前預估全年營業額為125億元。另華泰名品城位於嘉義高鐵站旁的二店，也將在明年第四季動工，預計2028年可開始營運。

▲華泰名品城耶誕節佈置。（圖／業者提供）

華泰名品城近期針對耶誕檔期推出主題佈置，以「Christmas Shopaholic」為主題，將園區打造成屬於購物狂的超大型耶誕夢工廠，而每年重頭戲「露天飄雪聖誕市集」，今年也推出歷屆最大規模，集結48個超人氣異國攤位，吃的用的好物通通買得到。從11／23至12／21每周六晚上7點起，園內將出現耶誕老人與耶誕熊，率領糖果女郎和熱鬧的樂器夥伴們歡樂遊行。加上驚喜降雪也將登場，即起至明年1／1的一系列活動都有滿滿節慶風。

▲華泰名品城耶誕節佈置。（圖／業者提供）

三井位於林口的二期也於11／14正式開幕，讓整體規模達到約300家專櫃，成為北台灣最大Outlet，二館主打進一步提升了購物便利性與娛樂設施的豐富性，為當地居民提供了更多購物、餐飲與娛樂選擇，三井表示，預計林口一期加上二期，年營業額可達130億元。

▲林口三井Outlet二期。（圖／業者提供）

關鍵字：

百貨, 精品, 耶誕檔期, Outlet, 新聞

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