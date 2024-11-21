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你是腫而不是胖！5個有效「消水腫方法」　多喝水也管用

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▲▼5個有效「消水腫方法」　多喝水也管用 。（圖／Unsplash）

▲多喝水能幫忙排除體內多餘鹽分與毒素。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你一天早晚的體重動輒相差2kg？先別急著瘦身，你可能是水腫而不是胖，盤點5個小校消水腫方法，原來多喝水居然也管用！

▲▼5個有效「消水腫方法」　多喝水也管用 。（圖／Unsplash）

#增加鉀的攝取

鉀有助於平衡體內鈉的濃度，促進水分代謝，減少水腫的發生。像是可以多補充富含鉀的食物如香蕉、奇異果、菠菜、地瓜和番茄都不錯。

#多喝水

飲水充足能促進腎臟功能，幫助排除體內多餘的鹽分和毒素，減輕水腫。建議一天要喝足2000-2500cc，另外也需要減少含糖飲料的攝取。

▲▼5個有效「消水腫方法」　多喝水也管用 。（圖／Unsplash）

#多運動

運動能促進血液和淋巴循環，幫助身體排出滯留的水分。建議每天可以進行30分鐘的有氧運動，像是快走、慢跑和游泳，若工作容易長時間久坐，也建議可以做一些簡單的伸展運動。

#改善睡姿

錯誤的睡姿可能會導致血液循環不良，導致早晨出現水腫現象。建議平躺時，可以抬高雙腿或使用枕頭支撐腿部，促進血液回流，另外也可以避免趴睡，避免壓迫臉部導致水腫。

▲▼5個有效「消水腫方法」　多喝水也管用 。（圖／Unsplash）

#減少酒精與高鹽飲食

酒精和高鹽飲食會導致身體儲水，並影響肝臟和腎臟的代謝功能。建議控制每日的鹽分攝取，同時減少含酒精飲品頻率，一周以1-2次為限。

關鍵字：

水腫, 消水腫, 健康, 瘦身, 飲食

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