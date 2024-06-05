新光三越夏日回饋史上最殺　滿3千元點數「翻倍送」

▲新光三越百貨推出史上最優惠的夏季回饋。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏日購物季來臨，百貨公司紛紛推出優惠活動，力拚會員經濟，新光三越今年更是祭出空前的「夏日會員嘉年華」回饋方案，打出史上最優惠的8重回饋刺激消費。SOGO台北店也推出夏日優惠檔期，指定品牌單筆消費滿3,000元以上，現折200元。

新光三越今年夏季拚很大，從6／6起開啟多項夏日回饋方案，第一重首度推出「點數翻倍送」，消費者在6／6至6／10期間，持指定6大銀行信用卡在指定業種消費達3,000元門檻，就能獲得skm points翻倍送，意即單筆消費3,000元可獲900點、10,000元則能獲3,000點，參與門市包括南西店、信義新天地A8／A11、台北站前店、天母店、台南中山、高雄左營店、高雄三多店。

▲新光三越PING 男款LOGO素面立領運動POLO衫，特價2,808元，原價4,680元；FILA 男吸濕排汗短袖圓領T恤，推薦價1,880元。

第二重從6／11至6／16推出的「點數雙倍抵」，在指定業種單筆消費3,000元，扣1000點就能折抵200元（平時1000點可折抵消費100元），讓點數使用極大化。第三重和第四重則分別是號召2600個品牌，提供免費兌換或買一送一優惠方案，以及獨家推出6折起的夏季服飾。前者讓消費者能用點數兌換各式商品，後者則滿足穿搭需求。

▲新光三越TIMBERLAND白色休閒鞋，特價2,490元，原價3,900元。

另針對一系列熱門美食，也推出點數優惠兌換，如300點就能兌換哈根達斯冰淇淋等，滿足饕客會員的小確幸，《腦筋急轉彎2》獨家周邊商品與日本攝影師蜷川實花的限量版卡友禮，也能讓會員換到笑咪咪。

SOGO台北店近期也推出夏日優惠檔期，從6／4至6／24舉行「活力夏SALE」回饋，精選一系列充滿夏日元素的精選商品，包括繽紛衣著、節能家電到沁涼冰品，另台北店3館再祭出合計1,000元酷夏折價券（忠孝館400元、復興館400元、敦化館200元），下載SOGO APP並註冊會員成功即可領，於指定品牌單筆消費滿3,000元以上，就可現折200元，現領現用。

▲忠孝館MAKE UP FOR EVER 高調玩色眼彩組，原價3,600元，特價3,000元，限量30組。

夏季除注重防曬、美白保養品，今年更流行大膽玩色的彩妝風格，各店也推出獨家優惠組，忠孝館祭出NARS炫色天后腮紅組，優惠價2600元；復興館ESTÉE LAUDER IU最愛粉持久鎖妝氣墊組，優惠價2700元；敦化館LA MER夏日水感澎亮組，優惠價7600元，以上均為限量。

▲復興館ESTÉE LAUDER IU最愛粉持久鎖妝氣墊組，價值2,975元，優惠價2,700元，限量30組。

業者表示，忠孝館於6／6至6／8期間，持SOGO APP快樂購卡消費滿1,000元，送特別回饋禮抗UV迷你輕量摺傘；敦化館6／4至6／5期間，消費滿1,500元則可兌換「OLITALIA玄米油500ml」。