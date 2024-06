新光三越夏日回饋史上最殺　滿3千元點數「翻倍送」

▲新光三越百貨推出史上最優惠的夏季回饋。(圖/各業者提供)

記者蔡惠如/綜合報導

夏日購物季來臨,百貨公司紛紛推出優惠活動,力拚會員經濟,新光三越今年更是祭出空前的「夏日會員嘉年華」回饋方案,打出史上最優惠的8重回饋刺激消費。SOGO台北店也推出夏日優惠檔期,指定品牌單筆消費滿3,000元以上,現折200元。

新光三越今年夏季拚很大,從6/6起開啟多項夏日回饋方案,第一重首度推出「點數翻倍送」,消費者在6/6至6/10期間,持指定6大銀行信用卡在指定業種消費達3,000元門檻,就能獲得skm points翻倍送,意即單筆消費3,000元可獲900點、10,000元則能獲3,000點,參與門市包括南西店、信義新天地A8/A11、台北站前店、天母店、台南中山、高雄左營店、高雄三多店。

▲新光三越PING 男款LOGO素面立領運動POLO衫,特價2,808元,原價4,680元;FILA 男吸濕排汗短袖圓領T恤,推薦價1,880元。

第二重從6/11至6/16推出的「點數雙倍抵」,在指定業種單筆消費3,000元,扣1000點就能折抵200元(平時1000點可折抵消費100元),讓點數使用極大化。第三重和第四重則分別是號召2600個品牌,提供免費兌換或買一送一優惠方案,以及獨家推出6折起的夏季服飾。前者讓消費者能用點數兌換各式商品,後者則滿足穿搭需求。

▲新光三越TIMBERLAND白色休閒鞋,特價2,490元,原價3,900元。

另針對一系列熱門美食,也推出點數優惠兌換,如300點就能兌換哈根達斯冰淇淋等,滿足饕客會員的小確幸,《腦筋急轉彎2》獨家周邊商品與日本攝影師蜷川實花的限量版卡友禮,也能讓會員換到笑咪咪。

SOGO台北店近期也推出夏日優惠檔期,從6/4至6/24舉行「活力夏SALE」回饋,精選一系列充滿夏日元素的精選商品,包括繽紛衣著、節能家電到沁涼冰品,另台北店3館再祭出合計1,000元酷夏折價券(忠孝館400元、復興館400元、敦化館200元),下載SOGO APP並註冊會員成功即可領,於指定品牌單筆消費滿3,000元以上,就可現折200元,現領現用。

▲忠孝館MAKE UP FOR EVER 高調玩色眼彩組,原價3,600元,特價3,000元,限量30組。

夏季除注重防曬、美白保養品,今年更流行大膽玩色的彩妝風格,各店也推出獨家優惠組,忠孝館祭出NARS炫色天后腮紅組,優惠價2600元;復興館ESTÉE LAUDER IU最愛粉持久鎖妝氣墊組,優惠價2700元;敦化館LA MER夏日水感澎亮組,優惠價7600元,以上均為限量。

▲復興館ESTÉE LAUDER IU最愛粉持久鎖妝氣墊組,價值2,975元,優惠價2,700元,限量30組。

業者表示,忠孝館於6/6至6/8期間,持SOGO APP快樂購卡消費滿1,000元,送特別回饋禮抗UV迷你輕量摺傘;敦化館6/4至6/5期間,消費滿1,500元則可兌換「OLITALIA玄米油500ml」。