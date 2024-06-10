買房租屋都適用！6招「居家風水招財術」新手也看得懂　錢滾錢不是夢

文／LOOKin

居住空間會影響個人的運勢，無論是買房或者租屋，除了要看屋況與裝潢風格，更要留意空間格局是否能為自己帶來好的氣運！想要招財提升財運，一定要留意空間的設置與物品的擺設，才能讓家中聚集財源滾滾的財氣！6個不懂風水也能輕鬆跟著做的「居家風水招財術」，學會這幾招，錢滾錢不是夢！

▲必學的居家風水招財術，讓家中聚集財源滾滾。（示意圖／pexels，下同）

1.找到家中的財位

想要招財，首要就是找出家中的財位！至於要怎麼找到家中財位，不用特意去請風水師，因為方法真的很簡單！從門口面向室內的斜對角，也就是東北、西北方便是家中的財位。但要留意門的位置，若是門位置偏左，財位就是在右45 度角處，若是偏右，財位則在左邊的45度角唷！

2.財位上要放什麼

找到財位之後，就來安排適合放在財位上的招財小物吧，讓居家空間擁有招財的好風水！最直覺的選擇就是招財貓、貔貅、財神爺、聚寶盆、水晶球、水晶洞等，若是喜歡植物的人，也可以選擇金錢樹唷！

▲在財位上放招財小物。（圖／storemarais）

3.財位上忌放什麼

財位上除了招財小物之外，盡量維持空間的乾淨不凌亂才是上策！尤其忌諱放置魚缸、音響喇叭、手機充電器、藥物，或是堆積雜物或擺放垃圾桶！

4.主沙發不可以背對大門



客廳擺放的沙發位置也有學問，3人座位最長的沙發背後要有牆，沙發上方忌有樑，並且不要背對門，容易犯小人，也阻擋財神進入家中，導致留不住錢財！

5. 擺放旺財植物

將植物放在家中不只是賞心悅目，選對植物的品種同時還有招財的功效，例如：金錢樹、富貴竹、發財樹、黃金葛，如同他們的命名，不只是名字聽起來招財吉利，還有轉運以及廣納錢財的含意。建議將這些植物擺放在大門入門處45 度角，讓財源廣進！

6.光線充足忌陰暗

想要打造一個如同聚寶盆的招財空間，就要讓家中充滿陽氣，讓財位有光，也就是說能讓陽光灑落家中是最好的！建議在正午的時候不要緊閉窗廉，讓陽光照進居家空間，若是能開窗讓新鮮空氣流進屋內更是為上。將家中的悶氣轉換為能帶來好運勢的財氣，整個人也會煥然一新充滿朝氣唷！

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